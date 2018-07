Braga diz que governo 'blefa' na questão de concentrados da ZFM

| Autor: Em Tempo

Manaus - Em entrevista ao programa "Agora", da TV Em Tempo, nesta sexta-feira (13), o senador Eduardo Braga (MDB) disse que ao tentar retirar os incentivos do polo de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM), o governo federal deixou em risco toda uma cadeia produtiva do estado do Amazonas.

"Estamos falando dos produtores rurais que plantam guaraná em Maués, em Boa Vista do Ramos, de pessoas que produzem açúcar mascavo no Juruá, estamos falando de 14 mil pessoas que corriam o risco de perder o emprego, mas o mais grave é que isso cria um precedente. Amanhã poderão fazer o mesmo com o polo de celular, com o polo de duas rodas, que finalmente, depois de seis anos, fechou em crescimento. É preciso garantir segurança jurídica para quem investe na ZFM",lembrando que foi a primeira vez, em 50 anos que o Senado conseguiu aprovar um decreto que revogava outro decreto do governo federal.

Eduardo Braga concede entrevista à TV Em Tempo | Foto: Reprodução

Blefe



Eduardo Braga disse ainda que acredita que a judicialização da matéria dos concentrados seja um "blefe" do Governo Federal, acrescentando que o mais provável é que a equipe do governo tente vencer a questão na Câmara dos Deputados. O governo ameaçou recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso não consiga barrar na Câmara a aprovação do decreto legislativo que mantém benefícios tributários para a indústria de concentrados da ZFM.

O incentivo foi cortado para bancar pacote de subsídios dado pelo governo para reduzir o valor do diesel e pôr fim à greve no setor de transporte de cargas que provocou uma crise de abastecimento no País.

“Temos o compromisso do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, de que a matéria entre na pauta de votação da Casa no dia 7 de agosto. Mas isso só deve acontecer se o Governo Federal não encontrar uma alternativa para conseguir honrar com o prometido aos caminhoneiros sem mexer com a Zona Franca de Manaus”, informou o senador.

BR- 319

Ao se referir a BR 319, que liga Manaus a Porto Velho, Braga citou que participou de um debate com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), em que ficou nítida a realidade que o governo está faltando com a verdade para com a recuperação da rodovia.

" "Nós tivemos um debate esta semana que é, no mínimo, escandaloso. O Ibama declarou em audiência pública que não recebeu estudo de impacto ambiental para liberar a BR 319 e que isso deve ficar pronto apenas no primeiro semestre de 2019.Em razão disso, convocamos o ministro dos transportes para ir à comissão e prestar esclarecimentos, pois o governo está faltando com a verdade com o povo amazonense, pois os estudos só ficarão prontos no 1° semestre de 2019" " Eduardo Braga, Senador da República

