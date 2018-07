Em rede social, Omar Aziz dá adeus à mãe, Delfina Aziz

Manaus- Nas redes sociais, Omar Aziz lamentou a morte e prestou homenagem a mãe, Delfina Aziz, que morreu na madrugada desta sexta-feira (13). “Dona Delfina, como todos chamavam, foi uma guerreira do bem. Quem conheceu sabe da obra e da dedicação que sempre teve, não apenas com a família, em especial os filhos, mas com todos que se aproximavam”, escreveu o senador.

Ainda em seu perfil no Instagram, Omar exaltou a solidariedade demonstrada pela mãe durante toda a vida. “Olhe por nós aí de cima. Olhe por aqueles que merecem e precisa dessa mão solidária de mãe. Mãe que fostes para tantas crianças que um dia encontraste”, disse.

Dona Delfina foi presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) por cinco anos. Após a saída da presidência, recebeu homenagens da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) pelo trabalho realizado à frente da instituição. Delfina Aziz também dá dona a Hospital da Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da assessoria do senador, Delfina Aziz morreu anos 81 anos em casa.

O velório está sendo realizado na funerária Almir Neves, situada na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus. O horário e local do enterro ainda não foram divulgados.

