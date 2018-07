Alessandra Campelo abre o verbo na Aleam e fala de 'maracutaia'

Única mulher no parlamento estadual, deputada Alessandra Campêlo (MDB) | Foto: Malika

Mulher macho, sim sinhô!



Única mulher no parlamento estadual, a deputada Alessandra Campêlo (MDB) não é paraibana, mas, quando quer, sabe ser “mulher macho, sim senhor”.

Na sessão de ontem (12), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), mais uma maracutaia do governador Amazonino Mendes (PDT) em ano de eleição foi desvendada.

Em sua fala, La Campêlo deixou nas entrelinhas que o Executivo não cumpre com a destinação das emendas impositivas dos deputados independentes e de oposição.

Morram no anonimato

De acordo com a deputada, a estratégia é jogar o interior contra esses deputados.

Queridinhos do chefe

Alessandra revelou que apenas Dermilson Chagas (PP), Adjuto Afonso (PDT) e Belarmino Lins (PP), todos da base aliada de Mazoca, foram os que tiveram suas emendas empenhadas.

Divisão do bolo

Alessandra foi além e especificou os valores de destinação de cada deputado. Segundo a parlamentar, Dermilson já teve empenhado R$ 1,4 milhões; Adjuto, R$ 1,05 milhões e Belão, R$ 1,3 milhões.

Dando que se recebe

O presidente da Aleam, David Almeida (PSB), revelou uma chantagem da base aliada do governador.

A tropa de choque de Amazonino manteria o repasse de 1,7% do orçamento à Defensoria Pública do Estado, contanto que a matéria sobre a modificação da carga tributária do Estado fosse aprovada.

Pra cima de muá?

— Me propuseram isso, mas não aceitei. Não aceitei, porque essa modificação vai incidir no aumento da conta de luz no Amazonas. Comigo não tem essas negociatas –, detonou David.

Cetam na mira

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) publicou em seu Diário Oficial de quarta-feira (11) um alerta ao Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Avisou que a instituição providencie a nomeação de 100 candidatos aprovados no concurso público de 2014 da instituição.



Até novembro

De acordo com a publicação, o prazo para que os aprovados tomem posse vai até o dia 10 de novembro deste ano.

Das 125 vagas ofertadas, até o momento, apenas 25 foram preenchidas.

A multa para o descumprimento da orientação pode chegar até R$ 14.894,73.



Lei das Filas

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) rejeitou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) interposta pela Associação Amazonense de Supermercados (Amase), que pleiteava a revogação da Lei Municipal nº 1836/2014, conhecida como Lei das Filas.

Perda de tempo

A Lei obriga as concessionárias de serviços públicos, agências bancárias, casas lotéricas, prestadoras de serviços de saúde e supermercados do Município de Manaus a encurtar o tempo nas filas.

Para isso eles precisam disponibilizar funcionários suficientes para reduzir as filas.

Cobrança tem hora

A cobrança e a venda de produtos por telefone fora do horário comercial, nos finais de semana e feriados serão proibidas por Lei.

A medida, de autoria do deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), foi aprovada pela Aleam.

Horário fixado

De acordo com a Lei, serão permitidas as cobranças, vendas de produtos ou serviços via telefone, nos horários de 8h às 18h, de segunda a sexta, e de 8h às 14h, aos sábados.

Penalidades

Quem descumprir a medida está sujeito às sanções previstas no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, que fixa pena de detenção de três meses a um ano e multa a quem utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação ou constrangimento que exponha o consumidor ao ridículo ou interfira no trabalho, descanso ou lazer.

Sai o 13º de Figueiredo

A exemplo de Manaus, a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo vai adiantar a primeira parcela do décimo terceiro salário aos servidores públicos do município.

Babita na economia

A babita sai nesta sexta-feira (13).

No total, serão beneficiados 2.378 funcionários entre estatutários, comissionados e temporários.

Com isso, Figueiredo injeta R$ 2.461.694,18 milhões na economia da cidade.