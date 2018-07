Transporte terá destaque na Câmara neste semestre, diz Wilker Barreto

Câmara Municipal de Manaus | Foto: Fabiane Morais

Manaus - Após recesso parlamentar de 20 dias, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) retomou as atividades legislativas na manhã desta terça-feira (10). A sessão de reabertura foi realizada no plenário Adriano Jorge da Casa Legislativa e presidida pelo presidente da CMM, vereador Wilker Barreto (PHS).

Além da sessão plenária, atividades legislativas como as reuniões das comissões, Tribuna Popular, audiências públicas e sessões solenes também serão retomadas nesta semana. Na avaliação de Wilker Barreto, o primeiro semestre do ano foi encerrado de forma positiva e o objetivo é repetir a fórmula no segundo.

“Vamos manter o mesmo objetivo, que é manter as pautas zeradas. Temos hoje 100% das pautas em dia e terminamos o primeiro semestre com todos os requerimentos, moções e indicações apreciadas e todos os projetos deliberados”, disse.

O presidente da CMM afirmou que o transporte coletivo será um dos temas de maior relevância a ser debatido na Casa durante o segundo semestre. Ele ressaltou a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), cuja demanda deve ser enviada à Casa em outubro e tem votação prevista para novembro deste ano.

O início do último semestre marca o término do mandato de Wilker Barreto à frente da presidência da Casa. Eleito para o biênio 2017-2018, ele afirma que pretende encerrar sua gestão da mesma forma que iniciou, sem açodamentos e priorizando temas de interesse da população.

“O que vier para a Câmara será tratado com zelo e respeito. A CMM atualmente tem agenda positiva, com pautas e atividades perenes e sem prejuízo. É dessa forma que pretendo concluir meu mandato como presidente da Casa”, concluiu.