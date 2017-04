Política de fortalecimento da imagem de Manaus no exterior é destacada pela CNN

Com estratégias turísticas muito bem definidas e implementadas, nos últimos quatro anos Manaus atraiu olhares de várias partes do mundo, principalmente após sua participação na Copa do Mundo de Futebol 2014 e nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Exemplo do resultado positivo desse trabalho pôde ser notado com a avaliação mais que satisfatória feita pela CNN em relação ao alcance da imagem da capital no exterior. A CNN foi o primeiro canal exclusivamente jornalístico dos Estados Unidos e se mantém até hoje como uma das principais redes de comunicação do mundo.

Em uma pesquisa recente feita pela organização entre pessoas alcançadas pela cobertura da rede, 90% dos entrevistados mostraram interesse em conhecer Manaus. Os dados foram apresentados pela vice-presidente de vendas publicitárias da CNN Latin América, Corinna Keller, que desembarcou na capital amazonense nesta quinta-feira (6).

Recebida no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes pelo prefeito em exercício Marcos Rotta, Corinna disse que todo trabalho feito pela cidade para receber os grandes eventos tem despertado a vontade dos turistas em conhecer um pouco mais das belezas naturais e da cultura dos manauaras. “Eu mesma fui conquistada por essa vontade de conhecer a Arena da Amazônia, a rica história de Manaus e desfrutar dos seus cheiros e sabores”, brincou.

A conexão área Miami-Manaus, que coloca a cidade a cerca de cinco horas de voo de uma das principais rotas turísticas internacionais, também foi outro ganho destacado pela executiva, que veio aproveitar as férias familiares na capital. Seu esposo e os dois filhos do casal também chegam esta noite. Eles ficam na cidade até a próxima terça-feira (11).

Para Rotta, a parceria com a CNN abre um leque de possibilidades e confirma a política de fortalecimento do turismo internacional em Manaus. “Vamos manter esse contato e trocar experiências para colocar, cada vez mais, Manaus na rota do turismo internacional. Temos grande potencial e uma vocação natural para fazer do turismo uma forte corrente econômica da nossa Região, gerando mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento”, avaliou.

Também participaram do encontro o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula; os secretários municipais de Comunicação (Semcom), Marcos Santos, e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Nelson; entre outros executivos e parceiros da CNN Brasil.

Com informações da assessoria