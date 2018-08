Bolsonaro diz que não responde por declarações de seu vice

Brasília (DF) - O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, esquivou-se da polêmica em que se envolveu o general Hamilton Mourão, no primeiro evento público do qual participou como vice da chapa encabeçada por ele.

"Eu respondo pelos meus atos, ele pelos dele", resumiu Bolsonaro ao ser questionado sobre o discurso de Mourão.

Leia também: Filho de amazonense, vice de Bolsonaro fala de herança indígena

Na última segunda-feira (6), em um evento na cidade gaúcha de Caxias do Sul, o general afirmou que o Brasil "herdou a cultura de privilégios dos ibéricos, a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos".

O militar falava sobre as condições de subdesenvolvimento do País e da América Latina. Bolsonaro, que está hoje na Câmara dos Deputados, avaliou que as declarações polêmicas não mancham sua campanha e são de responsabilidade do general.

O presidenciável também comentou sobre o significado da palavra indolência. "É a capacidade de perdoar? O índio perdoa", desconversou.

Leia mais

Ausente de sabatina, Bolsonaro é lembrado por concorrentes em debate

Bolsonaro diz que escolheu Mourão por governabilidade