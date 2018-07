PSL oficializa neste domingo candidatura de Bolsonaro à Presidência

O partido espera que aproximadamente 2.500 pessoas compareçam à convenção | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - O Partido Social Liberal (PSL) oficializa neste domingo (22) a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro à Presidência da República, em convenção nacional, no Rio de Janeiro. O evento reúne partidários do presidenciável num centro de convenções na região central da cidade.

Muitos apoiadores vestem as cores verde e amarela ou se enroscam em bandeiras do Brasil. O rosto de Jair Bolsonaro aparece em várias camisetas que desfilam pelo salão. Alguns dos presentes posam para autorretratos ou transmissões ao vivo ao lado das fotografias de Bolsonaro espalhadas pelo local. O partido espera que aproximadamente 2.500 pessoas compareçam à convenção.

Também serão oficializadas na ocasião as candidaturas do filho mais velho do presidenciável, Flávio Bolsonaro, que tentará reeleição como senador, e demais escolhidos pelo partido para concorrer aos cargos de deputado estadual e federal pelo Rio de Janeiro.