Parte dos Influenciadores digitais em Manaus fecham com Omar Aziz

Quem é assíduo dos stories do Instagram já percebeu que parte dos influencers digitais da cidade, aqueles com mais de 100 mil seguidores, têm postado frequentemente que são a favor da candidatura ao governo do senador Omar Aziz (PSD).

Em sintonia, não deixam de atacar as falhas do atual governador Amazonino Mendes (PDT).



Mamãe eu quero

Depois de 37 anos de filiação no PDT, partido do qual é um dos fundadores, o vice-presidente, Stones Machado, decidiu apostar todas as fichas na pré-candidatura a deputado estadual.

O próximo

Conhecido por assumir o comando da legenda em momentos de crises, ele admite que a sigla tem potencial para eleger o próximo governador do Estado.

Só não revela se o “próximo” é mesmo Amazonino Mendes ou outros nomes que o partido trabalha nos bastidores.



Emergência em Parintins

O governado do Estado decretou situação de emergência na cidade de Parintins por conta de erosão da margem fluvial que pode provocar desmoronamento de barrancos do município.

O decreto tem vigência de 90 dias e foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (17).



Prorrogação

Já a situação de emergência no município de Manicoré, por conta das inundações provenientes da cheia do Rio Madeira, foi prorrogada por mais 30 dias.

Auxílio ao Judiciário

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) está motivando seus servidores, magistrados e a sociedade em geral a sugerir metas para serem adotadas pelo Poder Judiciário no ano de 2019.

CNJ mandou

A consulta pública está disponível até o dia 1º de agosto de 2018 e pode ser acessada em www.tjam.jus.br

A iniciativa tem como premissa a participação democrática dos cidadãos e é realizada em consonância com a Resolução nº 221/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Semáforo ecológico

Um projeto de lei do vereador Jaildo dos Rodoviários (PC do B) quer estabelecer que a prefeitura de Manaus utilize energia solar para o funcionamento da rede de iluminação pública e semáforos da cidade.

Como funciona

Para isso, os equipamentos deverão ser dotados de células fotovoltaicas para conversão de raios solares em energia armazenada em baterias próprias.

Canudinho inimigo

De acordo com um estudo do “5 Gyres Institute”, o canudo plástico é responsável por 4% de todo o lixo plástico produzido no mundo, que chega a 269 mil toneladas. Por isso, o vereador Professor Fransuá (PV) quer proibir o uso deles nos estabelecimentos comerciais de Manaus.

A alternativa, segundo o parlamentar, é usar canudo de papel ou produzidos com materiais biodegradáveis.

Punição

Se aprovado o projeto de lei, os donos de bares, restaurantes e similares terão 180 dias, a contar da publicação da lei, para se adequarem.

Aquele que desobedecer poderá ser multado em até mil reais e perder o alvará de funcionamento.

Poder e sarampo

Depois que o deputado José Ricardo (PT) contraiu sarampo, o presidente da Assembleia legislativa, David Almeida, resolveu colocar as barbas de molho.

Convocou para sexta-feira (20) uma vacinação que vai furar o braço do servidor mais simples ao parlamentar mais durão.

Vacina já

Segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), até o dia 12 de julho, Manaus apresentava 317 casos confirmados da doença.

Manaus tem ainda 2.225 casos sob investigação e aguardando resultados laboratoriais.