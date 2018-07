Bolsonaro cogita ex-comandante militar da Amazônia como vice em chapa

O general Augusto Heleno Pereira é considerado um dos nomes mais fortes e de respeito na política nacional. | Foto: Divulgação

Manaus - A candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) pode contar com um reforço de peso: o general-de-exército Augusto Heleno Pereira, ex-comandante militar da Amazônia. O próprio Heleno não descartou a hipótese, mas disse que está "pronto para cumprir a missão", em declaração dada nesta terça-feira (17). As informações são do portal UOL.



A declaração de Bolsonaro sobre o seu vice também foi dada nesta terça-feira, em evento de pré-campanha na cidade de Registro, interior de São Paulo. O capitão do Exército na reserva ainda ressaltou que "talvez" anuncie o seu vice nesta quarta-feira (18). "Vai ser... deve ser um general", corrigiu-se o parlamentar.

Inicialmente, o nome do senador Magno Malta (PR-ES) era cogitado para ser vice de Bolsonaro. No entanto, as negociações do PSL com o PR não avançaram, e Malta recusou o convite.

Segundo o presidente do PSL em São Paulo, deputado federal Major Olímpio, o PR teria condicionado a aliança aos sociais liberais na eleição presidencial a coligações proporcionais. "Esse tipo de aliança não nos interessa", disse Olímpio.

O militar

O general Augusto Heleno Pereira é considerado um dos nomes mais fortes e de respeito na política nacional. Em 2004, foi escolhido para ser o comandante das Forças de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, tendo combatido gangues de criminosos e ex-militares rebeldes no país.

De volta ao Brasil, ocupou postos no Alto Comando do Exército, e em 2007, foi nomeado Comandante Militar da Amazônia. Após sua saída do CMA, atuou como chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército.

Em 2010, seu nome foi cogitado para uma candidatura à Presidência da República, mas não foi para a frente. Passou para a reserva remunerada do Exército em 2011, após 45 anos de serviço.

