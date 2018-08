Chapa de Amazonino tem quase R$ 7 mi em bens

Manaus - Das sete chapas, que concorrem ao governo do Estado, a do governador Amazonino Mendes (PDT) tem destaque pelo maior poder aquisitivo, totalizando quase R$ 7 milhões, somando os valores de bens do pedetista, um total de R$ 3.426.478 e da vice Rebecca Garcia (PP) R$ 3.413.787.

Todos estes dados estão disponíveis no sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulgacad), no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, podem ser corrigidos, até amanhã (15), fim do prazo, para entrega de dados para registro de candidatura.

No detalhamento de bens é possível notar, que o maior valor declarado, refere-se a uma aplicação de crédito e poupança vinculados, no valor de R$ 800 mil. Abaixo deste valor, está um terreno de R$ 300 mil e outro de R$ 150 mil, além de uma embarcação, que custa R$ 250 mil. Tratando-se de dinheiro em espécie, Amazonino afirmou ter R$ 120 mil.

Um dos maiores valores declarados por Rebecca também atinge a faixa de R$ 800 mil e é proveniente de participações societárias. O controle também mostra, que ela possui um terreno, no valor de R$ 900 mil, além de R$ 12 mil, disponíveis na conta corrente.

Segunda mais rica

A segunda chapa mais rica é a do candidato Omar Aziz (PSD) e do vice Arthur Bisneto (PSDB), que juntos somam pouco mais de R$ 2 milhões, sendo R$ 1.559.070 milhão de Omar e R$ 708.574 mil de Bisneto.

Na relação de ambos, os maiores gastos foram em aquisições de terrenos. Omar, por exemplo, apresentou à justiça Eleitoral, que possui dois terrenos - um no valor de R$ 670 mil e outro 320 mil. Já Bisneto, possui um no valor de R$ 488 mil.

Menos potencial

Dentre os principais candidatos, que aparecem como preferidos, nas pesquisas eleitorais, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e candidato ao governo, David Almeida (PSB), está entre os de menor potencial financeiro, declarando ter R$ 582 mil, em bens, divididos na aquisição de uma casa (R$ 290 mil), um apartamento (R$ 232 mil) e um veículo (R$ 60 mil).

O vice dele, o advogado do PT, Jorge Guimarães, possui a metade deste valor, R$ 257 mil, sendo R$ 130 mil, direcionados para aquisição de uma casa e R$ 90 mil, destinados e um veículo.

Há, ainda, a possibilidade de ex-deputado Federal, Praciano substituir Guimarães, já que os partidos ainda estão em tratativas, para escolher a composição definitiva, até amanhã.

Praciano

Caso, seja Praciano, a chapa ainda será a de menor poder aquisitivo, já que de acordo com a eleição de 2014, quando foi candidato ao Senado, Praciano, havia declarado ter R$ 362 mil em bens, sendo a maior parte dele, R$ 240 mil, de uma casa localizada, no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro Sul de Manaus, além de R$ 80 mil, em um terreno, no município de Itapipoca, no Estado de origem, Ceará.

Outras chapas

O candidato Wilson Lima (PSC) declarou ter R$ 55 mil, sendo R$ 50 mil, em participações societárias, R$ 1.2 mil em depósito bancário e R$ 4 mil em caderneta de poupança. Já o vice dele, Carlos Alberto Filho (PRTB) declarou ter R$ 337 mil, em bens, sendo valores de veículos.

Sidney Cabral (PSTU) declarou ter R$ 163 mil, sendo R$ 150 mil de uma casa e R$ 13 mil de um veículo. A vice dele, Maria Auxiliadora (PSTU) afirmou ter uma casa, no valor de R$ 60 mil.

Berg da UGT (Psol) disse ter um veículo de apenas R$ 65 mil e a vice Ilzanete Campos conta uma casa, no valor de R$ 90 mil.

