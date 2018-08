Amazonino Mendes: "debate? Estou fora!"

| Foto: Malika

Em nota enviada à imprensa, o PDT informou que o governador Amazonino Mendes não participará de entrevistas exclusivas ou debates sobre a eleição, até o início oficial da propaganda na TV e no Rádio, no final de agosto.

A justificativa é de que S. Exa. está focado em cumprir sua obrigação como gestor do Estado e não quer correr o risco de infringir a legislação eleitoral.

Na mesma nota, o governador diz que dedicará todo o tempo na solução dos graves problemas que herdou de gestões anteriores, como se comprometeu com os eleitores na eleição do ano passado, para esse curto mandato tampão.

Perguntar não ofende

Responda rápido, quem não “arrumou a casa” em 10 meses vai arrumar até o final de agosto?

11 de setembro

Para ajudar o eleitor a escolher em quem votar, a Tv Em Tempo promoverá o debate com os candidatos ao Governo do Amazonas no dia 11 de setembro.

Uma data cabalística em que até torres que se dizem sólidas costumam desabar.

Na Band

No dia seguinte, os candidatos ao governo participam do debate na Tv Band Amazonas.

50 tons de Temer

Foi de Guilherme Boulos, do PSOL, um dos melhores bordões do morno debate realizado pela TV Bandeirantes, na quinta-feira (9), entre os candidatos à Presidência. Dos oito participantes, seis defenderam o impeachment de Dilma Rousseff em 2016.

Segundo Boulos, Henrique Meirelles, do MDB, não era o único candidato de Michel Temer: havia ali “50 tons de Temer”.

Crediário das Casas Bahia

Após debate na Band com presidenciáveis, uma ‘propaganda’ está circulando na internet, seria verdade que as Casas Bahia não vão vender mais a prazo até acabare as eleições?

Mas isso não passa de uma fake news, provocada pela fala do candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes.

Anistia no SPC

Ciro disse que, se eleito, vai tirar o nome de todos os inadimplentes da lista do SPC.

Foi o bastante para circular na web uma imagem afirmando que a empresa Casas Bahia não irá mais vender a prazo até acabarem as eleições. É “fake”, mas é engraçado.

É com esse que eu vou

Depois que o candidato de seu partido Rodrigo Maia (DEM-RJ) retirou sua candidatura, o deputado federal Pauderney Avelino (DEM-M) aposta todas as suas fichas em Geraldo Alckmin (PSDB).

Tucano soft

Ney acredita que o tucano paulista leva. E explica por quê:

— É o mais preparado, o mais sóbrio, sereno e civilizado -.

Lava Jato em Manaus

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal (MPF), estará em Manaus no próximo dia 22 para ministrar uma palestra para promotores de justiça de entrância final, inicial e substitutos do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Organizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, o evento será realizado às 9h, no auditório do MP.

“Democracia” do fuzil

Em menos de uma semana no “cargo”, o general Hamilton Mourão já coleciona polêmicas dignas de seu companheiro de chapa e ex-capitão do Exército, Jair Bolsonaro.

No último desastre, o general disse que a tentativa de o PT impor a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril, justificaria uma ação militar, se houvesse uma “revolta popular”.

Palpite infeliz

No início desta semana, por exemplo, o vice de Bolsonaro soltou duas pérolas, sutil como um elefante numa loja de cristais.

Atribuiu à herança indígena a “indolência” e aos africanos a “malandragem” dos brasileiros.

Sinuca de bico

As coisas lá pelas bandas do PSB estão o maior Imbróglio.

O candidato ao governo, David Almeida, quer Francisco Praciano (PT) de vice. Mas o PT nacional só libera Praça com a Vanessa Grazziotin (PCdoB) candidata ao senado pela coligação.

Mas David não quer Grazziotin, enquanto que o deputado Serafim Corrêa, presidente vitalício de seu partido, quer.

Creio em Deus

Vanessa já disse que, se o motivo para barrarem sua candidatura na coligação for religioso, isso é irracional.

— Política é uma coisa, religião é outra. Não vivo em igreja, mas creio em Deus-.

Palavras e ações

La Grazziotin disse que colocar em prática essa fé, através de ações, às vezes é mais importante do que falar.

— Porque palavras bonitas todo mundo diz, mas depois o vento leva. Já as ações do bem ficam para sempre –, observa a senadora.

Mamãe eu quero

E quanto a Praciano?

Inicialmente o petista recusou a oferta. Mas, após ser vetado pela executiva nacional para concorrer ao senado, voltou atrás e já declarou que aceita marchar ao lado do presidente da Assembleia Legislativa.

