Arthur manda Amazonino largar candidatura 'tola' e entregar polícia

Manaus - Durante uma visita ao bairro Parque das Tribos, na Zona Oeste de Manaus, nesta quarta-feira (8), o prefeito da capital, Arthur Virgílio Neto (PSDB), não poupou críticas aos adversários nas eleições de 2018. O alvo principal de Arthur foi o governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), mas nem o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, saiu da lista de reprovações do prefeito.

Virgílio Neto desafiou o governador a desistir da "candidatura tola" e passar para ele o comando das forças de segurança do Estado. "Você vai ver o resultado, governador. Eu vou fazer o povo de Manaus dormir tranquilo", afirmou, com veemência.

"É só passar para a mão de quem tem coragem de se arriscar e tem coragem de fazer aquilo que é necessário fazer. Se não fizer isso, você vai continuar castigando Manaus com a sua inapetência, com a sua falta de coragem, com a sua falta de disposição para enfrentar um problema que atormenta todo mundo."

Arthur desafiou Amazonino a entregar a ele o comando das forças de segurança do Amazonas. | Autor: Divulgação

O tucano afirmou que se sente espantado que o governador não perceba a falta de segurança em Manaus, censurando, ainda, o contrato celebrado entre o Governo e a empresa norte-americana Giuliani Security & Safety, do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliani.



“Ele disse para mim que, daqui a quatro anos, com essa política dele com o Giuliani, é que vamos começar a ter frutos. Daqui a quatro anos não vão nem respeitar a casa do governador. O que vale é a vida do povo que a gente governa”.

Vergonha na cara

O prefeito ainda insinuou que, na falta de competência para combater o problema da segurança pública, Amazonino estaria protegendo e sendo protegido pelos traficantes e líderes de facções que incitam a violência no Estado. "Eu queria ver ele dizer “os traficantes são feios” mas ele acha todos eles lindos. Para ele é tudo Brad Pitt. Ele não tem coragem de enfrentar essa situação"

Em seguida, Arthur Neto mandou o governador "tomar vergonha na cara" e trabalhar para dar fim à violência.

"O senhor fica aí tratando todo mundo como mercadoria, como boi, e não cuida de enfrentar o principal problema, que é a segurança pública. Não tem um vídeo seu criticando os traficantes. Governador, vamos botar um pouco de vergonha nessa cara e vamos trabalhar pelo povo, do jeito que o senhor deveria ter feito".

Represálias

Artur ainda afirmou que não tem medo das táticas e métodos de vingança adotados pelo governador, porque já está acostumado a enfrentá-los.

"Todo mundo que chega para o senhor para fechar um acordo, com certeza fica logo sob suspeição. Infelizmente, é a sua tradição de desrespeito".

Governador foi o principal alvo das críticas de Arthur Neto. O contrato entre o Governo e a Giuliani também foi severamente repreendido. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"O senhor, governador, está manchando pessoas que perceberão que seu futuro vai voar. Isso porque não estamos sabendo manter a firmeza, o coração e o caráter firme diante de vantagens de propostas. A única vantagem que deve ser usufruída por um homem público é a vontade de servir o seu povo", asseverou.



Vice-prefeito

Virgílio criticou Marcos Rotta pela sua debandada para se aliar a Amazonino Mendes. O vice-prefeito se desfiliou do PSDB na última terça-feira (7), alegando incompatibilidade de interesses.

Nos bastidores do poder, comentava-se que o vice-prefeito desejava ser candidato a governador do Estado, mas acabou sendo preterido pelo senador Omar Aziz (PSD), titular da candidatura majoritária apoiada pelo PSDB.

No dia 13 de julho deste ano, Amazonino e Arthur estiveram juntos no evento que celebrou os 40 anos de vida pública do ex-senador e ministro de Fernando Henrique Cardoso.

Os rumores eram de que uma aliança entre os dois nas eleições era certa, mas os boatos foram cessados quando Omar Aziz convidou publicamente o prefeito para caminhar com ele nas eleições majoritárias. A aliança entre Aziz e Virgílio culminou na indicação do filho do prefeito, o deputado federal Arthur Bisneto, para a candidatura a vice-governador na chapa encabeçada pelo pessedista.

Marcos Rotta também não foi poupado pelo prefeito de Manaus. | Foto: Divulgação

“Se aproximar em uma época dessas de uma pessoa que tem o passado que tem o governador coloca qualquer cristão sob suspeição”, disse Arthur. O atual vice-prefeito, inclusive, foi cotado para assumir a Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), a convite do governador. "Aonde o vice-prefeito vai estar, ele vai ter que bater continência, do Hagapito até o coronel".



Debandada de vices

Marcos Rotta não é o primeiro vice-prefeito a abandonar a aliança com Arthur Neto. Em 2013, o prefeito e o então vice-prefeito da capital, Hissa Abrahão (PDT), se desentenderam porque Hissa queria ser candidato a governador nas majoritárias de 2014, apoiado pelo prefeito, o que foi reprovado por Virgílio.

Hissa acabou sendo eleito deputado federal na chapa do senador Eduardo Braga, que perdeu a competição para José Melo.

Perdas mínimas



O prefeito ainda minimizou a perda do Partido Humanista da Solidariedade (PHS), encabeçado pelo atual presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Wilker Barreto, que também é o presidente estadual do partido e também está apoiando Amazonino Mendes.

Na visão de Virgílio, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a ser instalada pela CMM não tem qualquer cabimento, quando se deveria pelo menos um pouco de coerência e responsabilidade, depois de tantas vezes que a CPI foi arquivada.

"O dia que eu não me respeitar, eu não respeito a mais ninguém. Aí, é melhor eu morrer. Eu tenho que me respeitar para poder respeitar os outros".

