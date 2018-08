Em Coligação, PSL-AM apoia até partido de Ciro Gomes

No Amazonas, PSL faz coligação com 10 siglas, entre elas, com o PDT de Ciro Gomes | Foto: Estadão Conteúdo

Manaus - O diretório estadual do Partido Social Liberal do Amazonas (PSL-AM), anunciou em nota divulgada nesta terça-feira (7) coligação com 10 siglas para as eleições 2018. Embora o partido tenha como candidato, Jair Bolsonaro, entre os partidos da coligação, encontra-se também o Partido Democrático Trabalhista (PDT), do presidenciável Ciro Gomes.O PSL não indicou candidatos ao Governo do Estado e Senado Federal.



Confira a nota completa:

O PSL/AM vem informar a todos os seus filiados e apoiadores acerca do direcionamento adotado pela Comissão Estadual do partido para a disputa das próximas eleições.

Após fria análise de todos os cenários, buscando o que melhor se adéqua às diretrizes do partido e apresenta melhor possibilidade de elegibilidade de seus candidatos, a Comissão Estadual, com a devida homologação da Comissão Executiva Nacional, coligou para os cargos de deputados federais com os partidos , PR, PP, PV, PPS, SD, PHS, PTB e PDT, e para os cargos de deputados estaduais com os partidos PHS e PTB, chapas estas que são englobadas na coligação de majoritária composta por 12 partidos.

A necessidade de realizar coligações em nada interfere na orientação de seus candidatos, pois visa proporcionar a eleição de representantes do PSL/AM à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados, e, por consequência, melhores condições de governabilidade ao futuro presidente, tão necessária para fazer valer a ética e os bons costumes na política brasileira.

Por fim, a Comissão ressalta que todos os seus candidatos possuem ficha limpa e seguem as diretrizes defendidas pelo candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, primando pela lisura das eleições e pela necessária renovação política.

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.

