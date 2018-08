Alianças firmadas na disputa pelo Governo do AM repercute na CMM

Candidato ao senado, vereador Chico Preto (PMN) foi um dos que se pronunciaram sobre as eleições de outubro | Foto: Thiago Botelho

Manaus - O resultado das alianças firmadas para o pleito de 2018 foi pauta entre vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta segunda-feira (6). Durante sessão ordinária da Casa, parlamentares das três principais coligações na disputa pelo Governo do Amazonas usaram a tribuna para falar sobre as convenções partidárias.

Candidato ao Senado pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), sigla coligada ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), de David Almeida, o vereador Chico Preto afirmou que a caminhada ao lado do ex-governador interino é uma forma de sustentar coerência e proposta de renovação.

“O pragmatismo na política é como um vale-tudo para se eleger. Optei por manter minha coerência e apresentar ideias e propostas que posso desenvolver como senador em prol do Amazonas e do Brasil durante essa campanha”, disse.

O parlamentar, que defende abertamente a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência, esclareceu que sua escolha é pessoal e não representa os interesses do partido, nem da coligação.

“Meu apoio a Jair Bolsonaro é pessoal. Desconfie de políticos que escondem suas convicções. Não tenho medo de me apresentar como sou. Votarei em Bolsonaro pelo Brasil que ele aponta e pelas decisões que defende”, explicou.

Último partido a declarar apoio a David Almeida, o Partido dos Trabalhadores (PT) seguiu orientação nacional ao formar aliança. De acordo com o vereador e candidato a deputado federal pela legenda Sassá da Construção Civil, o perfil de David Almeida é compatível com a ideologia dos petistas e justifica a escolha. “Ele [David] combina com o que defendemos, que é a defesa do trabalhador”, disse.

O vereador Raulzinho (DEM) subiu à tribuna para defender a candidatura de Omar Aziz (PSD) ao governo. De acordo com o parlamentar, um dos pontos cruciais para a adesão do Democratas à chapa do atual senador, intitulada de “Segurança para inovar”, foi a segurança pública.

“Não podemos fechar os olhos diante do que está acontecendo com a segurança pública no estado do Amazonas. Esse foi um dos pontos que levaram nosso partido a caminhar e trilhar este caminho ao lado de Omar”, justificou.

O bloco encabeçado por Omar é composto por: PSD, PSDB, DEM, PRB, PTC e Patriotas.

O líder do Executivo municipal na CMM, Joelson Silva (PSDB), avalia que a decisão do PSDB de apoiar Omar foi acertada e, caso eleito, prefeitura e governo devem trabalhar juntos.

“Vamos caminhar com Omar numa aliança em que, evidentemente, terá parceria entre prefeitura e governo estadual. O prefeito seguiu uma linha coerente. Vamos trabalhar para que seja eleito”, completou.

