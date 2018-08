David Almeida deve ter vice do PT em chapa

David Almeida foi confirmado como pré-candidato ao governo do Amazonas | Foto: Márcio Melo

Manaus -A coligação “Pra mudar e resolver” confirmou os nomes de Praciano (PT) e Chico Preto (PMN) para concorrerem ao Senado. O anúncio foi feito durante convenção doPartido Socialista Brasileiro (PSB) que também confirma o nome de David Almeida como candidato ao Governo do Amazonas. O nome do candidato a vice para composição da chapa será anunciado neste domingo (05).



Estão confirmados na chapa do PSB, além de PT e PMN, o Avante, Patriota, Pros e Podemos. O PC do B de Vanessa Grazziotin foi descartado da coligação. A justificativa apresentada por Almeida é que já havia duas indicações na legenda, não havendo mais espaço para a reeleição da senadora.

“Quero destacar a importância, a honradez, a decência da senadora Vanessa, mas nós já tínhamos fechado uma aliança, já tínhamos dado a palavra necessária para o PMN do vereador Chico Preto. Além disso também fechamos com o PT e seguimos a conjuntura nacional com a indicação de Praciano para o Senado. E, neste momento, não caberia nessa aliança mais de dois senadores”, disse David.

O deputado Sabá Reis (PR), aliado declarado de David e que tem feito várias denúncias contra o atual governador Amazonino Mendes (PDT), não compareceu à convenção do PSB, mas sua filha, Carol Reis, subiu ao palco e declarou apoio ao candidato. “Essa causa é sua e vamos lutar por essa causa. Somos David até o fim”.

David disse que a coligação tem um número significativo de candidatos a deputados federais e estaduais e que a proposta da aliança prima por dias melhores ao Estado do Amazonas.

“Temos um número significativo de candidatos a deputado estadualcom chapa para federal e queremos trabalhar, juntamente com os nossos aliados para chegar ao bem comum com excelência no serviço público, dando ao Estado do Amazonas novas oportunidades e dias melhores. Vamos trabalhar com os donos da máquina, que é o povo, para vencer”.

Acompanhando os presidentes de honra e estadual do PSB, deputado Serafim Corrêa e vereador Marcelo Serafim, respectivamente, além de Chico Preto, estiveram presentes na convenção os deputados Platiny Soares e vereador Carlos Portta do PSB, Abdala Fraxe e Francisco Sousa do Podemos, Henrique Oliveira do Pros, entre outros simpatizantes.



David Almeida assumiu o governo interinamente no dia 9 de maio do ano passado, após a cassação do ex-governador José Melo (Pros) e ficou à frente do Executivo estadual por 144 dias.

Ao justificar sua candidatura, David lembrou o tempo que esteve à frente do governo do Estado. "Todos diziam que não havia dinheiro para pagar os professores, o essencial para obras e tinha. O problema é que as pessoas usam aquela cadeira para trabalhar apenas no período da eleição. E por isso que estou candidato, ali é o lugar de resolver".

Questionado sobre acusações de que havia rombo na saúde na época em que estava à frente do Executivo estadual David disse que a verdade sempre aparece.

"Disseram que tinha rombo na saúde. Na assembleia, o próprio secretário de saúde afirmou que não existia rombo. Depois disseram que o Estado estava quebrado, levamos o secretário de fazenda à Aleam, e ele afirmou que não estava e que tinham, em caixa, R$ 5.300.000.000,00 - a segunda mentira foi derrubada. Assim fomos derrubando todas as mentiras que apresentam. Para cada mentira, eu vou lá e falo a verdade".

Convenção Nacional do PSB

No domingo, Serafim Corrêa e Marcelo Serafim viajam a Brasília, onde participarão da convenção nacional do PSB. David Almeida ficará em Manaus, onde irá articular com os partidos coligados sobre o nome do seu vice. “Todos os dirigentes do Partido dos Trabalhadores estão em São Paulo. A convenção deles é no domingo. Aí no domingo estaremos juntos novamente. Mas Serafim e Marcelo estarão na convenção nacional do PSB, em Brasília. Fico em Manaus para finalizar essas conversas e concluir de forma definitiva a chapa com os partidos aliados”.

