MP Eleitoral abre ação contra Amazonino Mendes por promoção pessoal

Manaus - A entrega de 141 viaturas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no dia 21 de junho deste ano pelo governador Amazonino Mendes foi denunciada ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), por conduta vedada em período eleitoral. As viaturas foram entregues no Sambódromo de Manaus, localizado no bairro Dom Pedro, zona Oeste da capital.

A representação, movida pelo Ministério Público Eleitoral do Amazonas (MPE-AM), vinculado ao Ministério Público Federal (MPF), é assinada pelo procurador Rafael da Silva Rocha, chefe da Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas (PRE-AM). A denúncia foi feita no dia 13 de julho, e o processo está sob relatoria do juiz eleitoral Marco Antônio Pinto da Costa.

Na ação, o procurador aponta três motivos para a ação: o transporte das viaturas, que configura gasto de combustível e, por conseguinte, o gasto de recurso público para a compra do combustível; o uso do Sambódromo, que é de propriedade do Estado e foi utilizado para a promoção pessoal de Amazonino enquanto pré-candidato ao Governo do Estado; e a máquina de comunicação institucional, usados em benefício pessoal do governador.

"A legislação eleitoral veda o abuso de poder político nas eleições, caracterizando isso como exploração da máquina administrativa ou dos recursos estatais em proveito de uma candidatura. O que interessa é que a vontade popular seja cristalinamente refletida pelo resultado do pleito, o que não acontece se configurado o abuso do poder político, econômico ou até dos meios de comunicação", afirma o procurador, na representação.

MPE acionou TRE contra Amazonino por promoção pessoal ao entregar viaturas no último dia 21 de junho

Segundo o procurador, a conduta do governador do Amazonas mostra abuso de poder pessoal e político, conforme os artigos 73 e 74 da lei 9504/1997. A lei, que tem o objetivo de resguardar cada candidato, para que a disputa aconteça em "paridade de armas", ainda prevê multa e cassação do registro ou diploma, para as condutas vedadas.

"Nada obstante, houve utilização do aparato bilionário da Administração Pública do Estado para reforçar a ideia de que o Governador está comprometido com a pauta da segurança pública, o que pode reverter em expressiva quantidade de votos no pleito que se avizinha. Atente-se, ainda, para o fato de ter sido realizada uma cerimônia, com divulgação em mídia regional. Nesse contexto, a paridade buscada pela legislação foi seriamente afrontada", ressalta Rocha.

Na denúncia, o procurador ainda pede, além da citação de Amazonino Mendes para se manifestar sobre o assunto, multa de cem mil Unidades Fiscais de Referência pela conduta vedada no artigo 73 da lei 9504/1997. O valor da multa pode chegar a quase R$ 330 mil.



Posicionamento

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Comunicação Social do Amazonas (Secom/AM) informou que a entrega de viaturas ao sistema de Segurança Pública do Amazonas segue, "rigorosamente, todos os preceitos de publicidade legal que norteiam a administração pública, previstos na Constituição Federal".

A nota da Secretaria ainda afirma que, enquanto chefe do Poder Executivo, Mendes tem liberdade para participar dos eventos de sua gestão, e que "o ato ocorreu antes do período de vedações eleitorais, o que afasta qualquer suposição de uso ilegal".

