Da tribuna da Aleam, Cabo Maciel taxa a imprensa do AM de "jornalecos"

Manaus - O deputado estadual Cabo Maciel (PR) teceu duras críticas a imprensa na manhã desta quinta-feira (2), durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas. Além de se manifestar contra blogs que pautam os políticos, nomeou os jornais que o criticam de "jornalecos".



Maciel, que até a última semana compunha a oposição ao governo Amazonino Mendes, registrou presença na Aleam e depois saiu, não participando da sessão, na última quarta-feira (1º), quando foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigará as dispensas de licitação do atual governo.

Contexto

Na tribuna, o deputado criticou nota da coluna "Contexto", assinada pelo diretor de Redação do EM TEMPO, Mário Adolfo. A nota dizia que Maciel não compareceu à casa no primeiro dia de debates após o recesso do meio do ano. "Antes do partido (da República, de Maciel), o parlamentar também era crítico à gestão do governador, sobretudo na questão de segurança pública", afirmava a nota.

Cabo Maciel saiu com a bravata de que não precisa se justificar "para quem não dá votos, porque quem vota é a população". | Foto: Divulgação

Esquecido de que a imprensa é formadora de opinião e principal fonte de informação para a sociedade, Cabo Maciel saiu com a bravata de que não precisa se justificar "para quem não dá votos, porque quem vota é a população".



"São matérias mentirosas, como muitas que se escrevem e se publicam. É por isso que quando me chamam para dar entrevista, eu não dou a mínima, não dou nem confiança. Essas matérias maldosas, que são postadas em blogs e jornais escritos, não têm qualquer significância para mim", disse, da tribuna, o parlamentar.



Posicionamento

A reportagem tentou contato com o deputado, mas foi informada pela assessoria de comunicação que o parlamentar estava em viagem para Itacoatiara, onde cumpriria agenda, e só retornaria para Manaus no domingo (5), para a convenção do Partido da República.

O diretor de Redação do EM TEMPO, Mário Adolfo, saiu em defesa dos profissionais e veículos da imprensa do Amazonas, relembrando o caso do vereador César Bonfim (PFL), ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), em 1992. Na CMM, os então vereadores Serafim Corrêa (PSB) e Francisco Praciano (PT) denunciaram ao EM TEMPO um escândalo de superfaturamento de obras na casa legislativa, que funcionava, então, na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus. Na época, Bonfim chamou o jornal de "jornal vagabundo" da tribuna da Câmara.



Diretor de Redação do EM TEMPO, Mário Adolfo relembrou quando o EM TEMPO denunciou escândalo de superfaturamento em obras da CMM. | Foto: Ricardo Oliveira/EM TEMPO

"No dia seguinte, nós demos a manchete 'Vereador chama EM TEMPO de jornal vagabundo'. A partir daquele momento, em um trabalho investigativo de ponta, denunciamos em cada edição do jornal todas as falcatruas de César Bonfim, o que resultou na sua cassação", recorda o diretor de redação.



"O recado que eu quero deixar é o seguinte: ao publicar o dia a dia das câmaras legislativas, o EM TEMPO não inventa histórias, apenas cumpre o seu dever de informar. Se alguém se sente ofendido, tem direito de publicar o que pensa, e não ir para a tribuna de uma casa legislativa e xingar jornais e jornalistas. É assim que funciona", completa Mário Adolfo, que tem uma trajetória de mais de 30 anos no EM TEMPO.

Ataques à imprensa

Não é a primeira vez no Brasil que um político ou a sua claque tentam intimidar a imprensa com xingamentos e até ameaças de agressão física. Em 2010, Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República e então candidato ao Senado Federal por Alagoas, ligou para a sucursal da revista IstoÉ em Brasília e ameaçou agredir o repórter Hugo Marques por uma nota na edição do dia 21 de julho daquele ano, sobre o pedido de impugnação da candidatura do ex-presidente ao Senado.

Já no Amazonas, a prática é velha. Em março do ano 2000, o jornalista Gerson Severo Dantas foi xingado na sede do Governo do Estado justamente por Amazonino Mendes, que estava em seu segundo mandato como governador. "Vá tomar no c*", xingou Mendes à época, no que foi prontamente revidado pelo jornalista, que hoje integra a equipe do EM TEMPO. O mandatário, que diz amar o Amazonas, já possui um longo histórico de desrespeito a veículos e profissionais da imprensa.

