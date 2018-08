Promotor palestra sobre ‘novas perspectivas do Direito' em Manaus

Manaus - Com o intuito de ampliar os horizontes de quem vive as consequências do imediatismo das inúmeras decisões políticas, econômicas que afligem a sociedade, o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado (MPE), André Virgilio Belota Seffair, ministra nesta sexta-feira (3) palestra gratuita com o tema ‘Novas Perspectivas do Direito’.

O evento acontece de 19h às 20h30, no auditório da Faculdade Santa Tereza, localizada na rua Acre, 200, Vieiralves, zona Centro-Sul.

A palestra é aberta ao público em geral, especialmente pessoas interessadas em conhecer mais sobre o universo das carreiras jurídicas, o ensino do Direito no Brasil e outras áreas de atuação do Direito em âmbito mundial.

Aos estudantes da área, valerá ainda como horas complementares, inclusive com direito a certificado de participação. Para se inscrever gratuitamente bata acessar o link : http://bit.ly/PalestraGratuitaDireito.

Além de promotor do MPE, André Seffair é mestre em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), professor de graduação e pós-graduação na área de Direito e Segurança Pública em Manaus, e doutorando em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra.

Segundo ele, é impossível resolver os novos problemas do século XXI com as velhas ideias e discursos ultrapassados típicos do século XX. É época de conexão imediata com todos, fragmentos de opiniões e discursos.

“O mundo inteiro visto de uma tela, em cada mão. Dissiparam-se nossos medos? Estamos mais preparados para lidar com cada angústia particular? Os riscos da amplificação de individualidades conectadas desta altura nos conduzirão a quais lugares? É necessário refletir sobre os desafios e perspectivas para Direito neste cenário mundial”, afirma, convidado a todos que buscam respostas para estes e outros questionamentos a comparecerem à palestra na Faculdade Santa Teresa.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone/whatsapp 98403-0034.

