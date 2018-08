Denúncia: alto escalão de Amazonino intimida servidores da SPF

Manaus - A velha prática de coagir servidores do Estado para participarem de campanhas políticas a favor da máquina pública voltou com tudo nas eleições de 2018. Um grupo de servidores da Secretaria de Estado de Política Fundiária (SPF) denunciou, na última terça-feira (30), a conduta da titular da pasta, Paula Kanzler Soares, que é esposa do ex-secretário-executivo estadual de Segurança Pública, coronel Amadeu Soares.

De acordo com denúncia dos servidores, Paula Kanzler, duas servidoras do alto escalão da SPF - Jamila Passos Steinheuser e Keit Maciel da Gama - e o servidor Jorge Alberto Vasconcelos, da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), se reuniram na última sexta-feira (27) com assistentes sociais e técnicos contratados via processo seletivo da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades).

Segundo os servidores, a reunião, que foi gravada, seria para orientar servidores a entrar nas casas das pessoas, informando que a regularização fundiária é uma determinação pessoal do governador Amazonino Mendes e de Amadeu Soares. O áudio mostra ainda uma ameaça velada aos funcionários, onde as servidoras informam que, se o trabalho não for feito, os servidores poderão perder os seus empregos.

Servidores da SPF estariam sendo obrigados, em seus perfis pessoais, a fazer campanha para Amazonino Mendes e Amadeu Soares. | Foto: Reprodução

"Nessa reunião a gente pôde perceber claramente a ameaça aos contratados se não fizerem essas ações. Além do mais, esse trabalho de regularização fundiária, na verdade, é falso, porque isso não vai resultar em títulos definitivos. Isso o que eles estão fazendo é pura e simplesmente estelionato eleitoral", diz um dos servidores, que prefere permanecer no anonimato.



No áudio da reunião, Jamilla Steinheuser, que é chefe do Departamento Social da SPF, afirma que o objetivo dos assistentes técnicos é fazer 25 visitas em cada casa por dia, e que a meta diária será colocada em uma planilha para auditoria. "Se você foi em campo, viu que a casa é do senhor João, mas ele vendeu para a dona Maria, vocês vão fazer o cadastro da dona Maria e atualizar a planilha, porque isso vai contar ponto para vocês. 25 casas é o obrigatório, são 25 casas no mínimo", informa a servidora.

Uso da máquina pública e coação



A denúncia também aponta que os servidores são obrigados a declarar apoio explícito ao governador Amazonino Mendes e ao próprio coronel Amadeu Soares, que é pré-candidato a deputado estadual no pleito de 2018, conforme divulgado em suas redes sociais . "Eles ainda usam os bens públicos, como carros, telefone institucional e outros, para fazerem campanha descarada para o governador", afirmam os servidores.

Paula Kanzler é esposa do coronel Amadeu Soares, ex-secretário-executivo de Segurança Pública, e pré-candidato a deputado estadual na chapa de Amazonino | Foto: Clóvis Miranda/Secom

Em determinado momento da reunião, Jorge Alberto - também conhecido como "Jorginho da Sepror" informa aos servidores que na Sepror está sendo desempenhado o mesmo trabalho que na SPF, e que uma nova contratação dos assistentes dependeria do "desprovimento" de cada um.



"Eu estou defendendo, a Keit está defendendo, todos estamos defendendo. Nós vamos trabalhar diretamente com o coronel Amadeu. Vocês já conhecem ele? Se não conhecem, vão ter a oportunidade de conhecer. Eu, a Jamilla e a Keit vamos estar abertos para qualquer discussão e dúvida, e o que vocês precisarem, dos nossos carros, da nossa infraestrutura, vão chegar para vocês".

Posicionamento



A denúncia também foi apresentada ao Comitê Estadual de Combate à Corrupção Eleitoral e Caixa Dois, na terça-feira, e está sob a responsabilidade do contabilista Manoel Júnior, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (Corecon/AM). Segundo ele, todas as denúncias e práticas como esta serão investigadas a fundo, e assim que comprovada a sua veracidade, serão apresentadas ao Ministério Público Federal do Amazonas (MPF/AM).

"Nós recebemos várias denúncias de crimes eleitorais, e como comitê estadual de combate à corrupção, precisamos apurar toda a origem e a conduta, porque existem casos, infelizmente, que denúncias como esta são fabricadas por grupos rivais nas eleições. No entanto, se essa denúncia for comprovada, ela será levada ao Ministério Público Federal", informou.

A reportagem tentou contato com a secretária Paula Kanzler Soares pelo telefone (92) 9 9142-xxxx, para obter um posicionamento, mas nenhuma das ligações foram atendidas.

