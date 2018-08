Licitações de Amazonino viram alvos e CPI na Aleam investiga gastos

O governo enviou no período 62 mensagens encaminhando proposições à casa | Foto: Ricardo Oliveira

Manaus - Após 18 dias de recesso, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) retorna nesta quarta-feira (1º) aos trabalhos, e os ânimos prometem esquentar, sobretudo com a proximidade do período eleitoral e a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que vai investigar as 301 dispensas de licitação realizadas pelo governo do Estado na gestão de Amazonino Mendes (PDT).

Além disso, as emendas impositivas ao orçamento dos deputados de oposição, que ainda não foram pagas, devem pautar as discussões na Casa.

O requerimento de instalação da CPI, aprovado após a assinatura de oito deputados estaduais no último dia 13, pretende esclarecer os gastos de quase meio bilhão em compras e prestação de serviços autorizados sem o devido certame licitatório.

De autoria do deputado Sabá Reis (PR), o pedido de instalação da CPI contou com as assinaturas do presidente da Casa e pré-candidato ao governo, David Almeida; Serafim Corrêa e Platini Soares, do PSB; Luiz Castro (Rede); Abdala Fraxe e Francisco Souza, do Podemos; e José Ricardo (PT).

Com a aproximação do término do período de convenções no próximo domingo (5), esse pode ser o tema que irá atrair todas as atenções,durante o mês em que se inicia a corrida eleitoral.

Para José Ricardo, além de buscar uma solução para irregularidades no governo, a CPI deveria atingir, ainda, contratos terceirizados de gestões anteriores. “Queria que este pedido, atingisse ainda as contratações dos governos de Eduardo Braga e José Melo”, adiantou o petista.

Ele acredita que outro imbróglio acontecerá devido à ausência de publicação das emendas impositivas pelo governo do Estado. “Vamos tratar destas questões das emendas a partir de amanhã (hoje) e exigir que elas sejam incorporadas ao orçamento, caso contrário, isso será motivo de embates na Casa”, acrescentou.

Primeiro semestre

A Aleam retorna sem nenhuma matéria pendente para apreciação. Isso porque 458 proposições legislativas foram encaminhadas para discussão e votação desde fevereiro deste ano, sendo 355 Projetos de Lei (PL), nove Projetos de Resolução Legislativa (PRL), 40 Projetos de Lei Complementar (PLC), nove Projetos de Decreto Legislativo (PDL), 18 Propostas de Emenda Constitucional (PEC) e 27 Vetos Governamentais (VG).

Desses, 96 PLs foram aprovados, quatro arquivados e 255 continuam em tramitação. Dos nove PLCs, três foram aprovados e três continuam em tramitação. Já dos 40 PRLs, 11 foram aprovados e 29 estão tramitando. Dos nove PDLs cinco foram aprovados, três arquivados e um está tramitando. Por fim, das 18 PECs apresentadas, duas foram aprovadas e 16 estão tramitando.

Nesse período, um dos fatos marcantes em relação às proposições levadas a plenário foi a rejeição de 14 dos 27 vetos governamentais colocados em votação, considerados, à época, por David Almeida, como um momento histórico para o Legislativo do Amazonas, já que em outras legislaturas o governo sempre mantinha uma bancada majoritária, evitando a derrubada dos vetos, inclusive sobre matérias dos próprios deputados.

Outros 11 vetos foram rejeitados e 2 continuam tramitando. O governo enviou no período 62 mensagens encaminhando proposições à casa.

