Mesmo com o Estado em crise, Amazonino confirma candidatura

Manaus - Cerca de 2h45 depois do início da convenção partidária realizada neste domingo (29), no Diamond Convention Center, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, a chegada de Amazonino Mendes ao local foi marcada por empurrões e descaso com a imprensa. O governador chegou ao local acompanhado de Rebecca Garcia (PP), Alfredo Nascimento (PR) e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

O atual governador tampão ignorou os repórteres presentes no evento e, mesmo após o apresentador da solenidade anunciar que uma coletiva de imprensa seria realizada ao final dos discursos, Amazonino foi embora e não atendeu sequer aos correligionários.

A convenção confirmou a candidatura à reeleição do governador numa aliança com Rebecca Garcia (PP), que completa a chapa como vice candidata. No discurso, Rebecca enfatizou a união de sua juventude com a experiência de Amazonino e sua bandeira em prol das mulheres.

“Nossa convenção ainda não aconteceu, mas nós vindo aqui já é uma demonstração do quanto queremos apoiar o PDT nesta candidatura. Já fui candidata a vice governadora, mas não ganhei. Agora, nós queremos junto com o PDT construir um novo governo”, contou a pré-candidata.

Apoio a Hissa

Hissa Abrahão (PDT) também confirmou sua candidatura durante a convenção. O deputado federal deverá disputar as eleições ao Senado Federal ao lado de Alfredo Nascimento. Na chegada, Hissa agradeceu o apoio de Amazonino, anunciado no sábado (28) depois de vários impasses dentro do próprio partido.

“Primeiro agradecer o fato do governador ter atendido um pedido da militância orgânica do PDT. Entendemos que há espaço para um nome diferente, um nome ficha limpa e, portanto, minha candidatura nasce de um movimento nacional. São duas vagas, eu espero ser o número um e o Alfredo o número dois”, soltou Abrahão.

Apesar de ser o presidente do diretório regional da sigla, Hissa aguardava pelo apoio de Amazonino a sua candidatura ao Senado e esteve sob análise do cacique político. No sábado, o governador se reuniu com a militância do partido e decidiu pôr fim a conturbada relação com Hissa.

Coligação

Alfredo Nascimento (PR), que concorrerá a uma das vagas ao Senado e que nas últimas semanas namorava uma aliança com Omar Aziz (PSD), discursou durante a convenção do PDT e confirmou apoio total a Amazonino. No dia 14 de julho, o ex-ministro esteve no palanque de Silas Câmara, durante um evento do PRB, juntamente com Omar, mas parece que virou a casaca e aproveitou a chance para tentar se explicar.

“Muitas pessoas podem estar se perguntando porque estou aqui. Eu estive pedindo direção de Deus para fazer a melhor escolha, não apenas para mim e para o meu partido, mas para o Amazonas. Para o Amazonas ter mais saúde, mais educação. Eu estou com Amazonino porque ele é o cara”, disse Alfredo.

A coligação, formada por PDT, PR, PP e PPS, pode ganhar outro reforço de peso. Dessa vez, do MDB, do senador Eduardo Braga, adversário de Amazonino nas eleições suplementares do ano passado e com quem o cacique político trocou inúmeras acusações.

O sinal veio do deputado estadual Gedeão Amorim (MDB) que esteve presente no evento e sinalizou uma possível aliança futura com o governador. Questionado pela imprensa, Gedeão balançou a mão sinalizando um “mais ou menos” e disse que está sendo negociado pelo partido.

