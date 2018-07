PSC confirma candidatura de Wilson Lima para governo do Amazonas

Manaus- Na manhã deste sábado (28), a convenção partidária do PSC confirmou a candidatura do jornalista Wilson Lima para governador do Amazonas e do defensor público Carlos Almeida, que completa a chapa como vice. A coligação formada por PSC, PRTB e Rede Sustentabilidade tem ainda o deputado estadual Luiz Castro, que concorrerá a uma das vagas do Amazonas no Senado Federal.



O evento foi realizado no Almirante Hall, localizado no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus, e contou com a presença do presidenciável pelo PSC, Paulo Rabello, e do presidente nacional do PSC, Everaldo Farias, que vieram a Manaus prestar apoio à candidatura de Wilson Lima. O apresentador de televisão se apresenta aos eleitores como a renovação da política.

“A gente não fez aliança com ninguém que representa a velha política, a gente caminha ao lado de pessoas que entendem que nós precisamos iniciar um novo momento nesse Estado. Eu não aguento mais ver o nosso povo tão desassistido [pelo Governo]. Tenho ao meu lado Carlos Almeida, que é defensor público e há muito luta por causas coletivas e tem uma batalha muito forte em defesa de moradia”, declarou o candidato.

O candidato garante que está preparado para estar à frente do executivo estadual. “E tenho me preparado muito para esse momento. A minha principal aliança é com o povo. Outros tem caciques, mas nada vai ser mais importante que a vontade do povo de mudar, e o povo quer mudança”, ressaltou Wilson.

Terceira colocação

Pesquisas divulgadas recentemente sobre as pré-candidaturas ao Governo do Amazonas colocam Wilson Lima na terceira colocação na preferência dos eleitores, empatado tecnicamente com o presidente da Assembleia Legislativa David Almeida (PSB). Nesse caso, Wilson e David tem a missão de buscar um possível segundo turno com o governador tampão Amazonino Mendes, que busca reeleição em meio a uma crise na Segurança Pública.

Senado Federal

A convenção da Rede Sustentabilidade, de Luiz Castro, também ocorreu neste sábado, na Assembleia Legislativa. O deputado estadual confirmou sua candidatura ao Senado Federal, onde tentará uma das vagas amazonenses.

Leia mais:

Após flertar com David Almeida, Rede fecha apoio a Wilson Lima no AM

Amazonino Mendes perde no segundo turno, diz pesquisa