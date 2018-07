Segurança: crimes e estatísticas ameaçam reeleição de Amazonino

Manaus- Estatísticas alarmantes e crimes que expõem a fragilidade da Segurança Pública no Amazonas colocam em risco a reeleição do governador Amazonino Mendes (PDT). Para os especialistas, a onda de criminalidade vivida pelo estado será um dos principais temas a serem abordados pelos candidatos. A necessidade de melhoria na área será decisiva na escolha do voto pelo eleitor.

O professor e cientista político Helso do Carmo Ribeiro afirma que os adversários deverão usar os casos mais recentes e de maior repercussão para bombardear a candidatura de Amazonino. Por outro lado, o governador tampão deve se defender argumentando que está há pouco tempo à frente do executivo estadual.

“O Amazonino deve usar um discurso mais defensivo e falar que está agindo para combater os criminosos. Ele vai dizer que contratou uma empresa de inteligência para dar consultoria ao Estado. No entanto, a medida é muito questionada devido ao valor pago por informações que os especialistas locais já têm”, disse.

Para o especialista, o cenário de insegurança vivido pela população será decisivo para o eleitor definir seu candidato. “A onda de insegurança será fundamental em todas as candidaturas. A população está muito cansada de viver tudo isso. Todos tememos a violência que está espalhada pela cidade, é um sentimento de desamparo total”, comentou.

Detento do semiaberto morreu em João Lúcio após ser baleado no bairro Alvorado. | Foto: Divulgação





Amazonino eleito por minoria

O resultado do pleito em 2017, no qual Amazonino teve votação inferior a soma dos votos inválidos, que não são contabilizados no resultado final da eleição, expressa a insatisfação dos amazonenses em relação aos políticos.

“O governador foi eleito com cerca de 700 mil votos, menos do que os votos brancos, nulos e abstenções. Então, o Amazonino já entra nesta disputa muito fragilizado. Teremos os candidatos explorando a insegurança contra ele com muita força. O próximo governador será aquele que souber vender o seu discurso no tempo reduzido de campanha”, lembrou Ribeiro.

Na eleição suplementar realizada em agosto do ano passado, Amazonino obteve 782.933 votos, enquanto os nulos foram 342.280, brancos 70.441 e abstenções 603.914. A soma 1.016.635 é superior ao eleitorado do governador.

Especialistas desaprovam ações

Se por um lado os criminosos estão bem aparelhados com armas e munições pesadas e facções cada vez mais organizadas, por outro, há polícias com pouco efetivo e sem poder bélico suficiente, segundo os especialistas em Segurança Pública.

De acordo com análise do coronel aposentado da Polícia Militar, Clécio Sales, que esteve à frente do escritório de planejamento estratégico da corporação por sete anos, as ações do Estado são erradas e ineficazes para combater o tráfico de drogas e os crimes que o permeiam.

“Quando temos duas facções, elas vão brigar por território e isso causa terror na sociedade. Aí muita gente diz que, enquanto eles estiverem se matando entre eles, está bom, mas não está! O Estado precisa intervir, tem inocentes morrendo, tem policiais que não saem de casa com medo de morrer”, comentou o coronel.

Para Sales, é preciso reestruturar a Secretaria, colocar mais PMs nas ruas e investir em treinamento de pessoal. “Nós temos pelo menos 1500 homens servindo de segurança para autoridades e prédios públicos. Policiais que deveriam estar nas ruas prevenindo e combatendo o crime. A Secretaria não tem sede, funciona no porão de um shopping”, afirmou.

Segundo o delegado-geral, Mariolino Brito, 35 delegados estão trabalhando na elucidação dos homicídios. | Foto: Marcelo Cadihe

Mortes violentas em Manaus



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), entre maio e a primeira quinzena de julho foram 225 homicídios. Somente no mês de junho, 103 pessoas foram assassinadas. O número representa 43% de aumento em relação ao mês anterior. Ainda segundo a própria Secretaria, Manaus registra uma média de duas mortes violentas por dia.

Somente no último fim de semana, Manaus registrou 14 assassinatos. Entre os casos, as execuções de ex-detentos degolados causaram pânico na população. Nesta terça-feira (24), a SSP convocou coletiva de imprensa para anunciar uma força tarefa que tem o objetivo de intervir nas ações de criminosos na cidade. Segundo o delegado-geral, Mariolino Brito, 35 delegados estão trabalhando na elucidação dos homicídios.

Crime choca no interior

No início de julho, um linchamento chocou o Estado. Moradores de Borba (a 151 km da capital), revoltados com o estupro e assassinato de uma adolescente de 14 anos, invadiram a delegacia do município para matar o acusado de cometer o crime. Depois, a população carbonizou o corpo de Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos, numa fogueira em via pública.

Os policiais militares que estavam de plantão na unidade disseram que a população ameaçou tocar fogo no local caso o preso não fosse entregue a eles. Acuados durante a ação dos moradores, seis policiais ficaram feridos e o prédio foi depredado. A Polícia Civil instaurou inquérito e dez pessoas envolvidas no linchamento já foram detidas.

Após ligação misteriosa, agente de portaria é assassinado em Manaus | Foto: Josemar Antunes

População vive aterrorizada



Durante uma ação de vacinação contra o sarampo no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, servidores da Secretaria de Saúde do município (Semsa) foram impedidos por traficantes de adentrar as ruas para imunizar a população.

Após uma operação realizada na comunidade, o secretário da SSP, coronel Anézio Paiva, negou a denúncia feita pela própria Prefeitura de Manaus e disse que as ameaças aos trabalhadores não passavam de boatos. Ainda durante a ação, cinco infratores foram presos, mas nenhum crime teria relação com as ameaças.

Outra situação que gerou repercussão na última semana foi a insegurança vivida pelos moradores da área conhecida como “Buritizal”, no bairro da União, zona Centro-sul da cidade. A região é completamente dominada por traficantes ligados a uma facção criminosa que impede a entrada da Polícia no local.

Leia mais:

Execuções desenfreadas em Manaus fazem SSP montar força tarefa urgente

Insegurança: Manaus já registra 1.500 assaltos a ônibus este ano