Arthur Neto declara apoio à candidatura de Omar Aziz ao governo do AM

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio anunciou na noite desta segunda-feira (23), nas redes sociais, seu apoio à candidatura do senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao governo do Amazonas. Em sua postagem, o prefeito lembrou da parceria feita entre o Estado e Prefeitura, no governo de Aziz.

“Foram momentos de harmonia e construção, a serviço dos manauaras. Declaro, então, que meu candidato será Omar Aziz. Todos sabem que nossa cidade, hoje, é admirada no Brasil inteiro por sua independência e por suas contas exemplarmente ajustadas”.

O texto do tucano foi uma resposta ao apelo feito por Omar nesta tarde, quando o senador lembrou as diversas ações realizadas em parceria com o prefeito. Ao final, fechou a postagem com um mote que ele chamou de “meu convite, meu apelo, meu desejo”, propondo que essa parceria “seja nosso ideal conjunto” e referindo-se ao antigo aliado como “meu caro Prefeito de Manaus”.

Leia também: Parte dos Influenciadores digitais em Manaus fecham com Omar Aziz

"Arthur, pela sua história, pelo povo do Amazonas, pela responsabilidade que temos como homens públicos, vamos oferecer ao Amazonas esse projeto. Vamos propor à sociedade um debate real, focado em soluções práticas e que possam ser compreendidas, aceitas e encampadas pelos amazonenses", disse Omar.

Na sua resposta, Virgílio fez questão de ressaltar que estava escrevendo:

“Após o expediente, porque não misturo política com meus deveres de gestor público. Respondo, neste momento, ao pronunciamento do senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Estado, a mim dirigido. Em seu documento, Omar relembra amplos momentos de ação conjunta, unindo seu mandato de governador ao meu de prefeito, entre 2013 e meados de 2014", afirmou o prefeito.

" “Manaus exige o respeito que lhe é devido e que lhe tem sido negado. Em outubro, Manaus soltará seu grito” " Arthur Neto, prefeito de Manaus

Ação conjunta

Nesse período, destacou o tucano, estado e capital promoveram significativas ações, já enumeradas pelo senador, valendo ressaltar que, em oito meses apenas, disponibilizaram água para 562 mil pessoas, nas zonas norte e leste da cidade.

"Foram momentos de harmonia e construção, a serviço dos manauaras. Declaro, então, que meu candidato será Omar Aziz. Todos sabem que nossa cidade, hoje, é admirada no Brasil inteiro por sua independência e por suas contas exemplarmente ajustadas".

Num rápido balanço de suas últimas ações na prefeitura, Arthur explicou que Neste verão, contou com R$ 320 milhões de recursos próprios, para obras de drenagem macro e micro, tapa buracos, recapeamento e pontes.

Leia também: Nenhum presidente deu golpe tão fatal na ZFM como Temer, diz Omar Aziz

"Apesar dessa autossuficiência, uma cooperação saudável e verdadeira será muito bem recebida pelo meu povo. Nada contra os demais candidatos, tudo a favor de Manaus e de ações conjuntas com o governo estadual, que não sejam fantasia, promessas vãs e engodo. Não peço nada para mim. Aceito, isto sim, a colaboração justa, que é direito de Manaus. É direito da nossa gente. Afinal, somos a cidade-estado que hospeda os governadores e está cansada da indiferença para com ela. Manaus exige o respeito que lhe é devido e que lhe tem sido negado. Em outubro, Manaus soltará seu grito", ressaltou.

Omar faz apelo a Arthur em nome da “responsabilidade como homens públicos”

Antes do prefeito Arthur Neto (PSDB) declarar apoio a Omar Aziz (PSD), o senador havia se pronunciado, também no Facebook, nesta tarde, pedindo o apoio de Arthur.

“A Capital e o Estado não podem mais andar separados. Digo isso porque com o mesmo Arthur já fomos capazes, num passado bem recente, de encaminhar e resolver alguns dos mais sérios problemas já enfrentados em Manaus”, disse Omar.

O senador chegou a relembrar algumas das ações conjuntas com o prefeito Arthur Virgílio ao logo de sua vida pública.

“Quem não lembra das obras conjuntas para distribuição de água, do Proama, para mais de quinhentas mil pessoas? Prefeitura e Estado. Quem não lembra dá isenção do ICMS e do IPVA? Prefeitura e Estado. Quem não lembra da ação pioneira no Brasil para vacinação de nossas jovens contra o HPV? Começamos por aqui e evitamos, com absoluta certeza, que milhares de jovens da capital e do interior permanecessem ao alcance do câncer do colo de útero, um dos que mais matam as mulheres do Amazonas. Prefeitura e Estado. Quem não lembra da ação pioneira no Brasil para vacinação de nossas jovens contra o HPV? Começamos por aqui e evitamos, com absoluta certeza, que milhares de jovens da capital e do interior permanecessem ao alcance do câncer do colo de útero, um dos que mais matam as mulheres do Amazonas. Prefeitura e Estado”, disse Omar.

Omar seguiu o texto dizendo que sempre teve uma boa relação com o prefeito, apesar de todas as diferenças.

“Travamos, enquanto fui governador e o Arthur prefeito, um diálogo que superou - e o tempo provou isso - todas as possíveis diferenças políticas. Foi uma união por Manaus, pelo Amazonas. Verdadeira e com resultados que ninguém pode negar. Fizemos uma aliança para resolver problemas de nossa gente. E resolvemos. É nesse ideal que me apego hoje. Convido o Prefeito de Manaus a restaurarmos ações, ideais e projetos em torno dos mais graves problemas que enfrentamos”, pediu Omar.

O senador também apelou para a segurança pública e disse que o projeto inicial da dupla será tentar acabar com a criminalidade.

“Não há milagre que possa ser feito sem ações de caráter humano, sociais e de envolvimento da população. Se o Estado for para um lado e a Prefeitura para outro, não há polícia que consiga no mínimo reduzir a violência que nos cerca. Forças de segurança não podem ser jamais desprezadas ou relegadas a segundo plano. Só unindo esforços vamos ter polícia, população e governantes num projeto verdadeiro e confiável. Arthur, pela sua história, pelo povo do Amazonas, pela responsabilidade que temos como homens públicos, vamos oferecer ao Amazonas esse projeto. Vamos propor à sociedade um debate real, focado em soluções práticas e que possam ser compreendidas, aceitas e encampadas pelos amazonenses. É meu convite, é meu apelo, é meu desejo. Proponho que seja nosso ideal conjunto, meu caro Prefeito de Manaus”, concluiu.

Leia mais

Governo Amazonino já soma quase meio bilhão de contratos sem licitação

David Almeida critica governo caótico de Amazonino Mendes