Governo Amazonino já soma quase meio bilhão de contratos sem licitação

Manaus - O governador Amazonino Mendes (PDT) continua desafiando a justiça, ao celebrar contratos milionários sem processo licitatório. Em nove meses de mandato, há mais de 301 contratações de empresas nessa modalidade, que, somadas, podem chegar a meio bilhão de reais, segundo denúncias apresentadas por deputados de oposição ao governo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Umas das dispensas de licitação realizadas pelo Executivo foi a da empresa de logística O. M. Boat Localização de Embarcações Ltda., contratada pela Secretaria de Estado de Educação de Qualidade e Ensino (Seduc) por R$12.493.680,78.

A justificativa apresentada pela Seduc para dispensar o certame licitatório com vigência de 90 dias (a contar do dia nove de fevereiro de 2018, com vencimento no dia nove de maio de 2018) foi a de evitar o atraso no calendário letivo de 2018 com a interrupção dos serviços e a falta de materiais escolares.

O governo aproveitou a situação e renovou o contrato com a empresa, também sem licitação, no dia 10 de maio deste ano, por mais 90 dias, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). O contrato segue sem licitação há quase seis meses.

A empresa é especializada em serviços de logística de armazenagem, logística reversa e logística de transporte.

Alegando emergência, o governo do Estado vai pagar mais de R$ 4,6 milhões à empresa Trairi Comércio de Derivados de Petróleo e Ltda., também contratada sem licitação | Foto: Marcely Gomes

Os serviços prestados para a Seduc englobam gestão de armazéns para as escolas da capital e do interior e para escolas municipais de todo o Estado. Ela pertence aos sócios Assem Mustafa Neto e Oziel Mustafa dos Santos Neto.

Outro convênio milionário recente da pasta da Educação, que dispensou licitação, foi com a empresa de Serviços de reprografia Mac Id Comércio Serviços e Tecnologia da Informática LTDA., cujo valor chega a R$ 9.012.799,68.

O contrato foi firmado no dia 16 de fevereiro de 2018, segundo publicação no Diário Oficial, com vigência de 12 meses.

Alegando emergência, o governo do Estado vai pagar mais de R$ 4,6 milhões à empresa Trairi Comércio de Derivados de Petróleo e Ltda., também contratada sem licitação.

Os beneficiados serão a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). A empresa realiza pavimentos asfálticos, drenagem, construção de postos de combustível, transporte rodoviário de minérios, empurradores de carga, etc.

Livros com dinheiro do Fundeb

Insistentemente, o deputado estadual Sabá Reis (PR) tem denunciado na tribuna da Aleam as contratações sem licitação realizadas pelo governo.

O parlamentar formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado (MPE) e Ministério Público de Contas (MPC) no Amazonas sobre a compra de 228.634 livros sem processo licitatório junto à empresa Previna Programa Preventivos Ltda., com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), cuja aquisição custou R$ 11.431.700 milhões aos cofres públicos.

Após alcançar oito assinaturas, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as contratações sem licitação será instalada na Aleam. | Foto: Marcely Gomes

No entanto, o exemplar na livraria Concorde custa R$39, ou seja, se a Seduc tivesse adquirido o livro com a concorrente, teria economizado R$ 2.514.974 milhões.

“Há uma polêmica na dispensa de licitação não só dos livros. Este governo resolveu transformar uma coisa, em que é exceção, em regra.

Nesse período de governo do Amazonino, foram feitos 301 processos de dispensa de licitação, e isso importa em quase meio bilhão de reais de dinheiro nosso, de dinheiro público envolvido.

Quem vive um pouco nessa vida pública sabe que isso é para favorecer pessoas. No caso desse livro, o governo adquiriu mais de 228 mil exemplares de uma empresa Previna e eu quero prevenir o povo com relação a essas coisas”, denunciou Sabá.

CPI “no forno”

Após alcançar oito assinaturas, a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as contratações sem licitação será instalada na Aleam.

O deputado Platiny Soares (PSB), inclusive, apresentou um pedido de convocação extraordinária à presidência da Casa, na última quarta-feira (18), para que os trabalhos iniciem imediatamente.

“Não podemos deixar que o governador Amazonino manipule o dinheiro público de maneira suspeita. Mais de 300 contratos firmados sem licitações indicam uma suspeição séria e que, se for comprovada, deve ser levada ao conhecimento público.

Assinei a CPI de maneira técnica, passei mais de um mês analisando a proposta e decidi assinar quando constatei os indícios de irregularidade.

Agora, o passo é reunir os demais deputados, mesmo durante o período de recesso, para colocar a CPI em prática, já que o governador sinaliza a continuidade da prática, que fere nossa legislação”, ressaltou Platiny.

O documento conta com a assinatura dos deputados Serafim Corrêa (PSB), Sabá Reis (PR), José Ricardo (PT), Francisco Souza (Podemos), David Almeida (PSB), Luiz Castro (Rede), Abdala Fraxe (Podemos) e Platiny Soares (PSB).

