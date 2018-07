Animais abandonados serão protegidos por lei em Manaus

Diariamente, um grande número de animais abandonados vagam pelas ruas de Manaus, gerando, além da tristeza do abandono em si, um problema de saúde pública em toda a população.

Para proteger esses animais e minimizar o problema, a Câmara Municipal de Manaus aprovou nesta semana o Projeto de Lei da vereadora Joana D’Arc, que visa a proteção e acompanhamento de cães e gatos abandonados na cidade.

Intitulado "Cão Comunitário", o Projeto de Lei 231/2017 irá registrar o animal que vive em uma comunidade, onde a população e o animal estabeleceram vínculos, ainda que este não tenha um único criador definido.

De acordo com a autora do projeto, a vereadora Joana D’Arc, o PL prevê sobretudo o bem-estar do animal e a inclusão nos programas públicos. “O animal deverá ser castrado, gerando o controle da procriação indevida; ter carteira de vacinação e receber as vacinas obrigatórias anualmente. Ele ainda terá uma coleira de identificação, onde constarão informações sobre o animal e o tutor voluntário”, disse a parlamentar.

Exemplo bem-sucedido

Um exemplo que já deu certo foi encontrado em uma rua do bairro Petrópolis, Zona Centro- Sul de Manaus, onde encontramos o "Cotó". Um cachorro de aproximadamente seis anos que foi adotado por moradores do local. Ele é castrado, recebe água, alimento, abrigo durante a noite e ajuda veterinária.

A aposentada Nazaré das Graças leitão, 69 anos, é uma das moradoras que acolheu "Cotó".

"Ele apareceu aqui na rua muito pequeno, hoje deve estar com uns três anos. Nesse momento, eu estou o deixando mais dentro de casa por ele sofreu maus tratos de um outro vizinho próximo", lamentou Nazaré.

O Projeto é da vereadora Joana D’Arc | Foto: Divulgação

“Aqui na minha casa todos os dias tem água e comida para os cães e gatos da minha rua. Eles já estão habituados a vir aqui em casa. Eu não pego mais porque tenho cinco cães comigo e dois gatos. Mas, não posso deixar de alimentar", afirmou a aposentada.

Semente plantada há 10 anos

O PL de autoria da vereadora Joana D'arc Protetora dos Animais (PR) surgiu antes da mesma ser vereadora. Ativista da causa animal há mais de 10 anos, ela explica que a dificuldade de não haver abrigo para todos e muitos animais de rua, esta seria uma alternativa para controle populacional dos animais.

"Essa é uma lei pioneira. Ela garante a proteção e regulamenta a forma que o serviço será realizado. Quando cheguei na Câmara, por exemplo, haviam 15 animais (no prédio da CMM). Todos foram castrados, alguns doados, dois adotei e outros quatro ainda vivem no órgão onde os tutores são os próprios funcionários", descreveu a vereadora.

Entendendo a lei

O PL 231/2017 regulamenta vários benefícios para o animal, seja canino ou felino. O animal terá prioridade e gratuidade na oferta de serviços públicos, coleira de identificação, tutor voluntário, receberá anualmente a vacina obrigatória e será obrigatoriamente castrado possibilitando o controle populacional.

Saiba mais

Segundo a ANDA, a Agência de Notícias de Direitos Animais, que combate a violência social e a destruição do meio ambiente a partir da defesa dos direitos dos animais. Foi com a sigla CED (Captura, Esterilização e Devolução) que teve origem a luta da defesa animal, na década de 50, na Inglaterra.

Números

30 milhões de animais domésticos abandonados no Brasil. Esta é a estimativa da Sociedade Mundial de Proteção Animal (WSPA)

300 mil é o número estimado de animais abandonados no Amazonas

