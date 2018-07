Nenhum presidente deu golpe tão fatal na ZFM como Temer, diz Omar Aziz

Manaus - A redução de 20 para 4% do incentivo para Impostos Sobre Produtos Industrializados (IPI) e sua derrubada no Senado Federal ainda tem rendido muitas discussões no Amazonas. Em entrevista ao programa Agora, na TV EM TEMPO, nesta sexta-feira (20), o senador Omar Aziz (PSD), ressaltou a guerra que se tem vivido no Congresso Nacional, do Governo Federal contra o modelo da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Segundo Omar, se o modelo é atacado, cria-se um sobressalto com os outros segmentos que estão instalados na Zona Franca. Para ele, o presidente Michel Temer não levou em consideração a luta da bancada. "De forma irresponsável, continuou a guerra que se arrasta desde o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB)".

Leia também: Governo deve ir ao STF contra benefício a refrigerantes na ZFM

Para o Senador, o que sobrou do episódio foi a insegurança jurídica para quem quer fazer novos investimentos no Amazonas e em Manaus. "A preocupação não é a redução da alíquota de 25%, mas sim com o modelo que tem dado resultados positivos na manutenção da floresta em pé. Nenhum outro presidente deu um golpe tão fatal na ZFM como o presidente Temer", afirmou Omar.

Investidores internacionais

Ainda na visão do senador, não se pode discutir se uma multinacional tem lucro ou não na Zona Franca de Manaus. Todos os investidores são multinacionais. A ZFM tem hoje âncoras importantes com reflexo internacional. "A Coca-Cola, por exemplo, é uma âncora com reflexo internacional. Se você mexe com a Coca-Cola aqui na ZFM, você mexe com multinacional com investimentos no mundo todo. A Coca-Cola é referência. A propaganda da ZFM é feita por ela no boca-a-boca. Se o governo federal toma uma decisão como essa, cria uma expectativa negativa com os novos investidores", salienta.

Centro de Biotecnologia da Amazônia

Omar Aziz destacou o funcionamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), que permaneceu anos sem investimentos. Segundo ele, o novo formato de administração do laboratório, garantirá a captação de recursos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) tanto das entidades privadas como dos governos federal e estadual.

"Conseguimos fazer com que o CBA, que existia há 20 anos, fosse oficializado por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações (MCTC) e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Pela nova modalidade de administração, por meio de uma organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), o CBA poderá gerar empregos na Amazônia a partir da pesquisa", afirmou.

Segurança pública

Aziz também aproveitou a oportunidade para falar de segurança pública. Segundo ele, o governo estadual precisa de um programa que trabalhe tanto com a prevenção como com a repressão, porque na visão dele, o tráfico está cooptando os jovens, fazendo o papel do Estado, que deveria levar os jovens para a escola.

"Isso não se faz sozinho. Não é contratando uma empresa especialista, porque cada região tem uma situação diferente. Um estado com 1 milhão e meio de km², com transporte por rios e fronteiras abertas, e uma capital com desemprego acima de 15%, facilita a entrada dos jovens no tráfico. Quando fui secretário de Segurança Pública, nós acabamos com as galeras, com o programa Galera Nota 10".

Ainda segundo Aziz, o programa Ronda no Bairro, criado na sua gestão como governador do Amazonas, atualmente não seria mais suficiente. Para ele, o programa era o mais avançado na época, e foi importante quando foi implantado, mas hoje não funcionaria mais.

"Precisamos de algo mais avançado para a segurança pública. Não é preciso um mágico ou especialista de fora para saber isso. Com os os policiais civis e militares, é possível fazer um pacto para diminuir a criminalidade. Nos últimos seis meses, o número de homicídios cresceu absurdamente. Isso é assustador. Mostra como a segurança é um problema diário no Amazonas. Pobres ou ricos, todos têm medo e pavor, porque não sabem se os filhos voltarão vivos para casa".

Ouça o áudio da entrevista de Omar Aziz no programa AGORA, da TV Em Tempo:

| Autor:

Leia mais



David Almeida critica governo caótico de Amazonino Mendes

PDT lança candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República