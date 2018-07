'É difícil fazer justiça no AM', diz presidente do TJAM

" Fazer justiça no Amazonas é difícil. Temos a nação interna mais cara do País e toda a logística sai muito alta. Mesmo assim, já estamos tomando todas as medidas que podemos para aproximar cada amazonense do Judiciário " Yedo Simões, presidente do tribunal de justiça do amazonas

Manaus - Explicando os desafios a serem vencidos na nova gestão, o desembargador Yedo Simões revelou em entrevista a uma emissora de tv local, na manhã desta sexta-feira (20), estratégias de sua gestão junto ao Judiciário Estadual nos próximos dois anos (biênio 2018-2019).

Estrutura da justiça

Recém-empossado, Simões falou sobre a atual estrutura do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), além da logística nos 61 municípios interioranos e crimes virtuais. O desembargador falou ainda sobre o novo concurso público previsto para os níveis Fundamental, Médio e Superior.

"Em um primeiro plano, há falta de novos servidores, mas já anunciei a preparação de um novo concurso. Montamos uma comissão especial para levantar custos necessários para montarmos o edital. A gestão passada trouxe benefícios e pretendo estender esse legado, porém considero que dois anos não é suficiente para fazer tudo o que precisa".

Yedo Simões no dia em que tomou posse do Tribunal de Justiça. NA oportunidade, o governador Amazonino Mendes e o prefeito Arthur Neto estiveram na solenidade | Foto: Divulgação/AssessoriaTJAM

Concurso público

Sobre a realização do concurso público , Yedo Simões afirmou que até o início de 2019 deve divulgar o certame. "Quero terminar este concurso ainda na minha gestão. Apesar de não ter sido inserido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano, estamos acompanhando os trâmites iniciais para a realização desse concurso", contou, salientando que não haverá concurso para juiz, já que o Tjam ainda consta com nomes a serem chamados no cadastro de reserva".

Para a possível data de divulgação do edital do certame, os meses de janeiro e fevereiro são comentados como os mais certos | Foto: Divulgação/AssessoriaTJAM





Interior do Amazonas

Simões explicou que a maior concentração de investimentos de sua gestão se dará no interior do estado, onde a infraestrutura é precária. "Copiamos o modelo de Paraná, usado inclusive internacionalmente, e consegui trazer um sistema em que digitalizamos todos os documentos físicos em todas as comarcas do Estado. Fomos os primeiros a fazer isso. Estamos prontos para fazer Justiça sem papel. Ainda assim, entendo que a modernidade ainda precisa chegar ao Amazonas", ressaltou.

Questionado sobre o problema de conexão à internet, ele lembrou que não há links de acesso apropriados para o trabalho nos vários municípios e que isto diminui a produtividade. "Não estamos com um sistema automatizado, os sistemas são armazenados digitalmente pelos servidores", comentou.

Apesar do sistema digital comportando todo o acervo físico , falta automatização, apontou o presidente | Foto: Divulgação/AssessoriaTJAM

O desembargador também ressaltou a dificuldade do custo-benefício para as viagens interioranas. "Temos comarca que ficam a 1.300 quilômetros de distância e viagens que custam R$4 mil. Isso, apenas para viagens rotineira. É o custo mais caro do País", ressaltou.



População carcerária



Em relação ao mutirão iniciado no início de 2017, após o Massacre do Compaj, para acelerar os processos dos detentos que aguardavam decisão judicial no intuito de diminuir a superpopulação carcerária, Simões explicou que o processo ainda está em fase de verificação.

"Estamos dando apoio total a isto, pois foi um compromisso que assumimos. A comunicação está sendo feita diretamente com a Assembleia Legislativa (ALE-AM) em relação a tudo o que precisa ser feito para o cumprimento das penas. Muitos fatores pesam como a vara de execução penal funcionar apenas com um juiz, além do estado em que a empresa terceirizada contratada pelo Governo deixou os presídios", explicou.

Fake news

Em tempo de período eleitoral, muito se tem discutido sobre fake news (do inglês, notícias falsas), principalmente sobre figuras políticas. Algumas ferramentas para resguardar o eleito no combate à enxurrada de informações foram levantadas, conforme aponta Simões.

Para crimes eleitorais, Tribunal do Amazonas tem apoio do Facebook e Instagram contra fake news | Foto: Divulgação/AssessoriaTJAM

"Antes, era difícil avaliar o que se dava pelas notícias falsamente propagadas pela internet. Atualmente, estamos atuando em conjunto com algumas rede sociais como o Facebook e o Instagram para acionar os usuários que compartilham indevidamente as publicações, o que acelera muito a contra-reposta", afirmou.

Eleições no Amazonas

O desembargador disse que enfrentou duas eleições como presidente do TRE e que está preparado para novos desafios na área. "Trouxemos observadores internacionais na eleição suplementar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) veio aqui duas vezes. Eles viram nossa realidade e como soubemos lidar com qualidade, mesmo com infraestrutura precária. Esperamos um futuro melhor para a Justiça. Queremos aproximar o homem amazonense de nós o quanto pudermos", terminou.

