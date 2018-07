Pré-candidato David Almeida é eleito vice-presidente do PSB no AM

Marcelo Serafim, David Almeida e Serafim Corrêa participaram do Congresso Estadual do partido | Foto: Divulgação

Manaus – O deputado David Almeida, pré-candidato ao governo do Amazonas, foi eleito vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no estado. Durante o 13º Congresso Estadual do partido, foi definido o novo diretório regional da sigla no Amazonas. O evento aconteceu na sede do PSB na noite deste sábado (14).



Formado por 14 membros, o diretório estadual tem como presidente o vereador Marcelo Serafim, que estava responsável pela comissão provisória. O presidente de honra do partido é o deputado Serafim Corrêa e o deputado Platiny Soares é o vice-presidente para Políticas Públicas do partido no Amazonas.



"É com muita honra e alegria que recebi a missão de ser vice-presidente para Políticas Públicas do PSB no Amazonas. A escolha do meu nome para o cargo, aconteceu na noite de hoje durante o XIII Congresso Estadual do Partido. Ao lado de políticos do bem, como o deputado Serafim Corrêa, o presidente Marcelo Serafim e meu amigo e pré-candidato ao cargo de governador, deputado David Almeida, participei da votação que escolheu os nomes que irão representar nosso grupo, no processo eleitoral de Outubro. Sai do evento satisfeito e com a certeza de que estamos no caminho certo", disse Platiny nas redes sociais.

Segundo David Almeida, a vice-presidência do PSB Amazonas é um desafio para a carreira política e ressaltou que o partido será protagonista nas eleições 2018.

"Na noite deste sábado (14) ,nós da família PSB Amazonas realizamos o congresso com a participação de militância unida e fortalecida, por um objetivo comum: a construção de um Estado de novas oportunidades para o povo amazonense. A todos os irmãos do partido, obrigado pela acolhida. E como diz nosso mestre Serafim: Vamos em frente!", relatou na sua página pessoal no Facebook.

O congresso contou com a participação de representantes de 17 municípios do interior. O deputado Marcelo Serafim destacou que o PSB é uma alternativa para promover as mudanças que a população amazonense espera. O deputado Platiny Soares afirmou que está empenhado na nova caminhada do partido.

