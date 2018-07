PRB de Silas Câmara declara apoio a Omar Aziz para governo do Amazonas

Manaus- O senador Omar Aziz, que anunciou a pré-candidatura ao governo do Estado no último dia 5 de julho, marcou presença no evento de lançamento dos pré-candidatos do Partido Republicano Brasileiro (PRB), do deputado federal Silas Câmara, ocorrido no início da noite deste sábado (14), em um clube localizado na Avenida Max Teixeira, na zona Norte de Manaus. No local, também estiveram presentes Pauderney Avelino (DEM) e Alfredo Nascimento (PR), pré-candidatos ao Senado Federal.

Mais do que lançar seus pré-candidatos a deputado estadual e federal, o PRB declarou total apoio a candidatura de Omar Aziz. O senador foi elogiado por todos os pré-candidatos e o nome mais expressivo da sigla, deputado federal Silas Câmara, não economizou elogios ao aliado político.

“O governador que melhor teve avaliações na história deste estado, o governador que teve a maior votação de toda história do Amazonas, o governador amigo, companheiro, irmão, leal, fiel e que apoiou o sofrimento e soube abraçar o povo do Amazonas”, disse.

Evento também contou com a participação dos pré-candidatos ao Senado, Pauderney Avelino e Alfredo Nascimento | Foto: Rita Ferreira

Omar agradece apoio político



Em seu discurso, Omar Aziz agradeceu ao apoio de Silas Câmara e ressaltou que a parceria é importante não apenas para candidatura, mas para o futuro do estado. “Eu vim prestigiar o Silas e dizer que estou feliz com o apoio do PRB. Quero voltar a ser governador para cuidar as pessoas, para cuidar do Amazonas”, disse o senador.

O pré-candidato traçou duras críticas ao governado tampão de Amazonino Mendes e às trocas de cargo realizadas chefe do executivo estadual recentemente. “Amazonino demitiu secretários competentes em troca de apoio político para campanha eleitoral”, disse o senador.

Omar também falou da área da Segurança Pública e relembrou programas importantes criados por ele enquanto governava o estado. Também ressaltou que nos últimos governos o setor tem sido abandonado.

Evento contou com lideranças dos partidos e de correlegionários de todo o Amazonas | Foto: Reprodução

Pré-candidatos



Além de Silas Câmara, o PRB também lançou como pré-candidatos outros seis filiados da sigla. Entre eles, o capitão da Polícia Militar Alberto Neto, que tenta pela primeira vez um cargo público, para deputado federal.

Durante o evento, os pré-candidatos ao Senado, Alfredo Nascimento, do PR, e Pauderney Avelino, do Democratas, também declaram apoio a Omar. Na eleição disputada ano passado, Pauderney apoiou o atual governador Amazonino e Alfredo foi aliado de Eduardo Braga.

