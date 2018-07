'Um milhão já participaram de linchamentos', afirma Glean Wilde

Manaus - Dez dias após o linchamento do jovem Gabriel Lima Cardoso , de 18 anos, em Borba, suspeito de matar uma adolescente de 14 anos, Glean Wilde, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fala sobre o caso, aponta motivações e descreve o porquê de a população ter um entendimento errôneo sobre a atuação em defesa da aplicação da lei.



EM TEMPO – Como a Conselho de Direitos Humanos está atuando em relação ao homicídio em Borba?

Glean Wilde – Eu recebi essa notícia pelo WhatsApp e fiquei horrorizado. Eu nunca vou me conformar com uma situação dessa. Sempre vou achar uma atitude desumana e um absurdo. Após o ocorrido, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM) foi acionada, e agora a polícia está preparando um inquérito para concluir a identificação dos envolvidos no linchamento, com vítima fatal, deste jovem, no município de Borba. Como defensores da aplicação da lei, não podemos tolerar este tipo de atitude medieval. Ele é um ser humano e tinha que pagar pelos atos na prisão. O Brasil está regredindo politicamente, economicamente e socialmente.

EM TEMPO – Por que a população aponta Os direitos Humanos, “como defensor de bandido”?

GW – Isso é um mito. Atuamos para que seja aplicada a lei. Se a família de uma vítima aciona a comissão de Direitos Humanos, cobramos da polícia a prisão do acusado, fazemos muitos ofícios para a Delegacia Geral e Polícia Civil, por exemplo, solicitando o andamento de investigações. Às vezes se pensa que nós tratamos o acusado com caviar e champagne, mas não é isso. Atuamos para que não haja a impunidade. Além disso, a mídia dá muita ênfase para questões envolvendo crimes. Mas esta é a menor fatia em que atuamos. Trabalhamos acompanhando casos de violência contra mulher, tráfico de pessoas e órgãos, exploração sexual de crianças e adolescentes e pedofilia.

Leia também: Barbárie em praça pública revela a falta de segurança no Amazonas

EM TEMPO – Quais são os dados sobre este tipo de prática no Brasil e no Amazonas?

GW – O levantamento mostra um número absurdo. No Brasil houve um aumento de 63% no número destes casos, enquanto que no Amazonas, a porcentagem é de 50%. Além disso, um estudo mostrou que, nos últimos anos, cerca de um milhão de brasileiros participaram de linchamentos. Para nós da advocacia, não há diferença se houve vítima fatal ou apenas agressões, classificamos como linchamento. E, isso acontece, porque a população tem o sentimento de impunidade. Mas o que falta é maior rigidez na aplicação da lei, aumento do efetivo policial, com mais 2 mil homens, ao menos, mais equipamentos, veículos e armas.

"Sempre vou achar uma atitude desumana e um absurdo", disse Wilde ao falar sobre linchamentos | Foto: Marcely Gomes





EM TEMPO – Conforme a sua experiência com os Direitos Humanos, qual a motivação de atitudes assim?

GW – Todos estes tipos de crimes acontecem pela falta de educação e cultura. Não observamos países de primeiro mundo, desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá, com uma população que faz justiça com as próprias mãos. Não se pode esperar boa coisa de uma população com baixa escolaridade. A mudança desse país começa por não eleger políticos corruptos e com um choque de ordem na educação. Mas esta mudança não é vislumbrada em curto prazo. Uma modificação razoável poderá ser notada somente a longo prazo. O maior problema do Brasil é que a maioria dos políticos não quer o povo culto, mas um povo ignorante para votar neles.

EM TEMPO – Os Direitos Humanos se mobilizam de forma independente ou sempre atuam quando é acionado?

GW – Os Direitos Humanos não vão à casa de ninguém. As pessoas que devem procurar a comissão e apresentar suas denúncias. O que fazemos é, após receber a reclamação, reunir com conselheiros para decidirmos sobre quais providências iremos tomar em cada caso.

Leia mais

Ex-rivais, Amazonino e Arthur dão trégua e tornam-se velhos camaradas

Braga diz que governo 'blefa' na questão de concentrados da ZFM