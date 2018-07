Ex-rivais, Amazonino e Arthur dão trégua e tornam-se velhos camaradas

Na política nada se perde, tudo se transforma. De fato, o tempo é o senhor da verdade | Foto: Malika





Manaus - O que se viu na noite de sexta-feira (13), na comemoração dos 40 anos do prefeito Arthur Virgílio (PSDB), foi o que se chama, na linguagem popular, “ a volta do anzol”. Virgílio foi, num passado não muito distante, um dos políticos mais criticados pelo grupo do governador Amazonino Mendes. Justamente por fazer oposição acirrada ao grupo que governa o Amazonas há 40 anos.

Uma prova de que na política do Amazonas nada se perde, tudo se transforma é que, ao longo de sua vida, os dois caciques políticos sempre estiveram em trincheiras opostas e na sexta pareciam velhos camaradas.

O "ranço" entre eles era tão ácido, que nenhum dava trégua ao outro. Amazonino chama Arthur de “peixe”. E Arthur, por sua vez, chama Amazonino de “mau menino”.

Foi bonita a festa, pá!

Mas na noite de gala do Ducila´s estavam todos lá.

De Amazonino a Alfredo Nascimento (PR), passando por Pauderney Avelino (DEM), Adjuto Afonso (PDT), Orlando Cidade (PV) e tantos outros. Todos no mesmo barco.

Escrito nas estrelas

No calor da recepção, ao ser perguntado se o encontro de Amazonino e Virgílio era o começo de uma nova aliança, o líder do governo na Assembleia, Dermilson Chagas (PP), foi buscar inspiração na canção de Tetê Spíndola, para dizer que sim.

— Esta é uma aliança que estava escrita nas estrelas! -

Leia também: Homenagem a Arthur Neto fortalece rumores de aliança com Amazonino

Rotta, o aprendiz

O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta (PSDB), afirmou, durante o evento de comemoração de 40 anos de vida pública do prefeito Arthur Neto, que tem orgulho de ser chamado de aprendiz de Arthur.

— Ele é um dos poucos políticos que chegam a esse patamar e faz questão de dividir ensinamentos com os mais jovens. Eu aprendo com ele todos os dias. Isso engrandece meu currículo – disse.

Na cola de Arthur

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wilker Barreto (PHS), afirmou, durante o evento, que a atuação de sua sigla nestas eleições será ao lado do chefe do Executivo Municipal.

— Para onde o Arthur for, o PHS estará ao lado dele – disse.

Aliança? Se Deus quiser

Indagada se é possível uma aliança entre Amazonino Mendes e Arthur, a sobrinha do governador, Mônica Mendes, disse que a parceria seria boa para o Estado.

— Se Deus quiser ela (aliança) sairá. Será bom para Manaus e para o Amazonas – falou.

Só comemoração

O deputado federal Alfredo Nascimento foi mais contido em sua fala na festa de Arthur. Disse que o evento era para celebrar a vida pública do prefeito e não palanque político.

— Vim aqui somente dar um abraço no Arthur – resumiu.

Leia também: Omaz Aziz: 'A diferença entre mim e Amazonino é que cumpro promessas'

Hissa pode ser o vice de Omar

Quem não entendeu o porquê de Hissão Abrahão tentar de todas as formas impedir o “namoro” do PDT com o PSDB não deve se surpreender quando ele anunciar que poderá ser o candidato a vice-governador na chapa do candidato declarado ao governo, o senador Omar Aziz (PSD)

Artimanha

A estratégia seria impedir a candidatura de Amazonino Mendes à reeleição, já que Hissa é o presidente do partido ao qual o governador também pertence.

Maior abandonado

Os rumores entre os “fiéis” de Hissa é que o caminho traçado será esse.

E não podia ser diferente. Desde a posse do governador Amazonino Mendes (PDT), o pedetista reclama que o Negão não dá a devida atenção ao partido.

Tampouco providenciou cargos aos filiados da legenda.



Muito verde

O que Hissa não está percebendo é que ainda não tem cacife suficiente para peitar Mazoca.

Só pra lembrar, no último festival de Parintins, o Negão passou o tempo todo conchavando com o presidente nacional do PDT.

Calma, Hissa, calma!

O que pode acontecer é uma intervenção no partido, para cessar a rebeldia de Hissa.

Uso da máquina

A Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas instaurou um Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) para apurar a contratação de 286 servidores públicos temporários pelo governo do Estado.

Abre o olho

Esses “temporários” serão distribuídos em sete secretarias pelo governador Amazonino Mendes (PDT), em ano eleitoral.

Daí porque a PPE abriu o olho.

Manobra

A ação do governo é uma clara manobra para pagar com dinheiro público os cabos eleitorais que atuarão nas eleições deste ano.

É proibido

Acontece que o artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/970 proíbe a nomeação, contratação ou de qualquer forma a admissão de pessoal, nos três meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos.

Pero no mucho

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que o juiz Sérgio Moro é “imparcial” em todo o processo.

As redes sociais não perdoaram a chefe do Ministério Público Federal. Milhares de internautas publicaram várias fotos em que Moro aparece sorridente ao lado de políticos tucanos.

Muito inocente...

O juiz Francisco Eduardo Guimarães Rosa determinou que Henrique Eduardo Alves (MDB), ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro do Turismo, seja retirado da prisão domiciliar e possa voltar a circular normalmente.

Perguntar não ofende

Apareceu algum ministro do STF ou do STJ para dizer que o juiz Guimarães não tem competência para soltar Eduardo Alves, como aconteceu no episódio da quase soltura de Lula?

Leia mais

Alessandra Campelo abre o verbo na Aleam e fala de 'maracutaia'

Eleições à vista e pré-candidatos brigam por apoios no Amazonas