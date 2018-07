Audiência discute soluções para crise de institutos de pesquisa do AM

Brasília – Uma Audiência Pública realizada, na manhã desta quarta-feira (11), discutiu soluções para a crise que atinge os Institutos Federais de Pesquisa do Amazonas. A audiência foi realizada na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia (Cindra) da Câmara Federal.

A audiência é oriunda do Requerimento 195/2018, de autoria do deputado da bancada do Amazonas, professor Gedeão Amorim (MDB), que levou o tema ao parlamento federal como forma de mecanismo para chamar a atenção do Congresso e conseguir o apoio de outros parlamentares para a causa.

Segundo o deputado, os institutos são essenciais para o desenvolvimento da educação, ciência e tecnologia na região. Amorim apontou que os parlamentares buscam soluções plausíveis dentro do Orçamento da União para salvar essas instituições de pesquisa e ensino no Amazonas.



O deputado ressaltou ainda que a reunião foi importante para conhecer a realidade de outros estados.

“Percebemos, juntos, que a debandada dos profissionais da aérea de pesquisa e ensino em todo o país é resultado das péssimas condições de trabalho que são ofertadas”, justificou Amorim.



Posicionamentos



O reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sylvio Puga, esteve presente na audiência e apresentou os projetos de pesquisa desenvolvidos pela instituição. O reitor ressaltou o desafio de atuar em municípios onde o acesso é limitado.



“Temos crescido cada vez com os projetos de ciência e tecnologia na nossa Universidade, mas o nosso orçamento precisa acompanhar o nosso crescimento. Não adianta criarmos projetos se não tivermos recursos, já que as demandas aumentam cada vez mais”, declarou Sylvio Puga.

A diretora de gestão das Universidades de Pesquisa e Organizações Sociais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), Isabela Batista, assegurou que disponibilizar recursos para esta área não é gasto, e sim, um investimento.

“Queremos fazer um apelo para que possamos encontrar instrumentos para avançar e expandir”, disse.



Para o pró-reitor de Administração da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), professor Orlem Lima, está cada vez mais difícil fazer pesquisa na região Norte e por isso o apoio dos parlamentares é necessário.

O Professor Antônio Venâncio, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) citou que a inciativa do Deputado Gedeão de juntar os principais representantes das entidades de pesquisa e Ensino foi muito importante.

“Queremos soluções para que essas instituições não percam ainda mais as condições de dar continuidade em seus trabalhos”, reiterou.

Outros participantes



Também estavam presentes o Coordenador de Pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa); o chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Adriano Venturiere; o diretor do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD) da Fiocruz de Manaus, professor Sérgio Bessa; a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, professora Rosana dos Santos; o reitor do Instituto Federal de Rondônia, professor Uberlando Leite; a coordenadora de pós-graduação da UEA, professora Patrícia, além dos deputados federais Pauderney Avelino (Democratas) e Conceição Sampaio (PSDB).

