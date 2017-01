Policlínica na Zona Leste fecha as portas mais cedo por medo de assalto

A Policlínica Doutor Antonio Comte Telles, localizada na J, bairro São José, Zona Leste de Manaus, fechou uma hora antes do horário de funcionamento previsto por conta de supostos arrastões – que seriam praticados no fim da tarde e noite desta quinta-feira (5). Moradores reclamaram da falta de segurança na área e denunciam a prática de assaltos na rua onde fica a unidade de saúde.

Na tarde de quarta-feira (4), homens abordaram pessoas que estavam em frente da unidade e roubaram todos os pertences. Já nesta manhã, os funcionários foram informados que o crime seria cometido novamente e a unidade corria o risco de ser invadida pelos criminosos.

“Não aguentamos mais tanta insegurança. Todos os dias a gente ouve falar que alguém foi assaltado e agora nem na policlínica estamos protegidos”, disse a estudante Ana Carolina, 24, que mora no bairro há 15 anos.

Para evitar o arrastão, os funcionários da policlínica solicitaram a mudança do horário de fechamento da unidade, que geralmente fecha as portas às 18h. A solicitação foi acatada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). De acordo com a gerente do distrito leste, a medida visa preservar a integridade dos funcionários, bem como o patrimônio público.

“O fechamento da policlínica uma hora antes não traz impacto algum ao atendimento. Estamos preservando a integridade física dos servidores, que geralmente nessa última hora fazem a limpeza do local”, relatou.

Para falar sobre o policiamento na área, a reportagem entrou em contato com a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pelo telefone do servidor de área, mas as ligações não foram atendidas.

Bruna Souza

EM TEMPO