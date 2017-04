Policlínica da PM-AM passa a integrar a rede estadual de saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e a Polícia Militar do Estado do Amazonas (PM-AM) assinaram na manhã desta segunda-feira, 03, um termo de cooperação técnica permitindo que se estenda à comunidade em geral os serviços médicos da Policlínica da PM-AM, localizada no Comando-Geral da corporação, no bairro Petrópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

A assinatura do acordo foi realizada no Comando-Geral da PM-AM, com a presença da Secretária de Estado de Saúde, Mercedes Gomes de Oliveira, e do Comandante-Geral da PM-AM, Coronel David de Souza Brandão.

“A partir desse convênio, a policlínica da polícia militar vai liberar vagas ao SUS, por meio do Sistema de Regulação do Estado (Sisreg). O sistema informará essas vagas às unidades de saúde do Estado, e elas serão liberadas de acordo com a solicitação dos usuários”, explica Mercedes.

Por integrar a rede pública de saúde, a policlínica da PM-AM passará a contar com apoio financeiro, via SUS. Para o Coronel David de Souza Brandão, a corporação e a comunidade saem ganhando com a assinatura do convênio.

“Quem ganha são os nossos policiais, seus familiares, e também a comunidade, porque estamos com o atendimento aberto para a comunidade através do SUS”, afirmou o comandante.

A Policlínica da PM-AM está em funcionamento desde o ano 2000 no Comando-Geral, em Petrópolis. A unidade de saúde está equipada para realizar diversos exames, como eletroencefalograma, eletrocardiograma e teste ergométrico.

No local são oferecidos atendimentos nas especialidades de pediatria, clínico-geral, psiquiatria, cardiologia, cirurgia, neurologia e ginecologia. A equipe de saúde da policlínica é formada por dez profissionais da área de saúde, além do quadro administrativo.

A diretora de Saúde da policlínica, Tenente-Coronel Tarcimara Camardella de Almeida, contou que a assinatura do convênio com a Susam era um pleito antigo da corporação. Às vésperas da aposentadoria, Tarcimara diz que entra para a reserva com a sensação de dever cumprido.

“Era um sonho de muitos anos fazer esse convênio, que muito vai beneficiar o policial militar e a comunidade”, comemorou a diretora.

