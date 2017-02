Polícias do AM mapeiam pontos do tráfico de drogas em Manaus

Em uma ação coordenada que envolve meses de esforço cuidadoso na apuração e controle contra o tráfico de drogas em Manaus, as polícias Civil e Militar fizeram um levantamento sobre a presença das facções dentro da cidade. É com esse mapa do crime que parte do policiamento vem sendo realizado na capital, o que já resulta em seguidas prisões e apreensões de armas e drogas em quantidade sem precedentes.

Nos últimos dois anos, mais de 22 toneladas foram interceptadas nas ações de rotina, recorde absoluto em todo o país, de acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Além disso, em dados consolidados, a SSP afirma que mais de 200 pessoas envolvidas em homicídios e latrocínios, em Manaus, foram presas pelas delegacias especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS) e em Roubos, Furtos e

Defraudações (DERFD).

Só a DEHS prendeu 181 pessoas, número que é três vezes maior que as prisões realizadas nos dois últimos anos. Em 2013, apenas 55 homicidas foram capturados pela especializada, seguidos de 147, em 2014.

O titular da Delegacia Geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, disse que os investigadores têm atuado no combate ostensivo ao crime organizado nos bairros da capital e Região Metropolitana de Manaus e está ciente de que há uma certa divisão em quadrantes a partir da proliferação dos pontos de tráfico e comércio de drogas. Entretanto, segundo ele, a Inteligência policial tem feito monitoramento e controle dessas áreas por meio de informações obtidas no disque-denúncia (181) e análise de dados das ocorrências.

“Logicamente sabemos que existem bairros comandados pela FDN [Família do Norte] e PCC [Primeiro Comando da Capital], mas temos capacidade de monitorar e patrulhar a partir do trabalho sinérgico com outras forças, como o Denarc [Departamento de Investigação sobre Narcóticos] e Gaeco [Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado], por exemplo. Vamos fazer o máximo de apreensões para asfixiar essa rede criminosa e sufocar a economia do crime organizado”, garantiu o delegado.

A luta pelo controle dividiu em quadrantes a capital amazonense. As zonas Norte e Leste, por exemplo, seria totalmente controlado pela FDN. Parte do tráfico da Zona Oeste está sob o comando dos integrantes do PCC.

Mendes lembrou ainda as ações coordenadas com o Ministério Público do Estado do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), durante as operações Blackout 1, 2 e 3, que tinham como objetivo o combate ao crime organizado, tráfico de entorpecentes e de armas, crimes ambientais e estelionato, entre outros, na área da invasão conhecida como “Cidade das Luzes”,

Zona Oeste da capital.

“Sabemos que Manaus é uma região estratégica para a entrada dos entorpecentes para o resto do país e que há uma disputa entre essas duas facções pela conquista de espaço por pontos de comércio e distribuição de drogas em Manaus. Mas o monitoramento e o operacional que estamos planejando para este ano vai coibir ainda mais o avanço dessas facções”, assegurou Mendes.

