‘Policial vai trabalhar até morrer’, diz presidente da ADPF sobre PEC 287

Durante a manhã desta quarta-feira (8), até às 13h30, Policiais federais (PF), rodoviários federais (PRF) e civis (PC) realizaram um ato de conscientização à sociedade que vai contra a reforma do sistema de seguridade social prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/16. A ação realizada, em Manaus, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, incluiu outras 14 capitais brasileiras, além de Brasília.

A proposta altera, principalmente, a idade mínima e o tempo de contribuição para se aposentar. Além disso, prevê ainda mudanças na acumulação de aposentadorias e pensões e a forma de cálculo dos benefícios.

“O policial é o profissional que mais sofre danos físicos e psicológicos enquanto trabalha e o que tem menor expectativa de vida. E isso faz com que nossa aposentadoria nem exista se atribuirmos aos moldes desta mudança [PEC 287]. O policial vai trabalhar até morrer”, alertou Pablo Oliva, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF).

Delegados, escrivães e peritos fizeram panfletagem, exibiram faixas e abordavam os trausentes para explicar no que a categoria será afetada com as mudanças que a PEC abrange.

“Precisamos do apoio à manutenção da aposentaroria especial dos policiais”, disse Oliva.

De acordo com os representantes do Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Amazonas (Sinpef/AM), a proposta revoga a caracterização da atividade de risco e afeta mais de 250 mil servidores da segurança pública no país. Apenas os integrantes das Forças Armadas, PMs e bombeiros militares vão ficar de fora das novas regras da previdência.

Rosianne Couto

Com informações de Gerson Freitas