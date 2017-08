Policial militar é sequestrado e tem arma roubada por quadrilha na Zona Leste

O PM e o primo foram atendidos no Hospital João Lúcio – Divulgação

Um policial militar, de 28 anos, lotado no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), e o primo dele, 29 anos, foram agredidos e roubados na noite deste domingo (20). As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital João Lúcio. De acordo com informações obtidas com os policial que cuidam da segurança do pronto-socorro, o PM e o primo foram abordados em uma rua do bairro Japiim, feitos reféns e abandonados em um rip-rap, ao lado de um parque de diversões na avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do registro do Ciops, aproximadamente oito suspeitos roubaram o carro modelo Gol, de cor preta e placa não identificada, que pertencia ao primo do policial. Ainda segundo o relatório do Centro de Segurança, uma arma de fogo que estava em poder do policial foi levada pelos suspeitos.

Leia também: Policial tem arma roubada durante abordagem em Manaus

As vítimas foram encontradas feridas por volta das 20h. Os dois foram socorridos pelo Samu e levados ao hospital, onde deram entrada às 20h30. Após receberem atendimentos médicos foram liberados.

Procurados pela reportagem, os familiares do PM apenas informaram que ele está se recuperando e que o carro roubado havia sido encontrado em uma rua do bairro São José. A família ainda descartou o roubo da arma do policial.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que até agora a ocorrência não foi registrada em nenhum dos Distritos Integrados de Polícia da cidade. A Polícia Militar não se posicionou a respeito do caso.

