Policial militar é baleado por suspeito de assalto no Eldorado

Por volta das 21h da noite deste domingo (2) um policial militar da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi baleado por um suspeito de assalto que ainda não foi identificado no Conjunto Eldorado, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

O suspeito acertou a perna do policial durante uma abordagem, que aconteceu depois que uma viatura da PM recebeu a denúncia de que o sujeito teria roubado duas pessoas na Avenida Djalma Batista.

A equipe policial encontrou o suspeito próximo a uma área de mata. De acordo com testemunhas, assim que ouviu a voz do PM pedindo que ele parasse, o homem se virou e fez disparos contra o policial.

Um morador do conjunto que não quis ter o nome divulgado disse que várias pessoas em um lanche próximo de onde aconteceu a abordagem se jogaram no chão, desesperadas, com medo de serem atingidas pelo disparo.

O atirador fugiu pela mata e o PM baleado foi socorrido e levado ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto pelos seus colegas. O soldado Agimael Freitas de Andrade não sofreu nenhuma lesão por arma de fogo e sim uma entorse do joelho. E seguiu para a avaliação d e um ortopedista.

Outras equipes da Polícia Militar, inclusive do Comando de Operações Especias (COE), foram acionadas para ajudar nas buscas ao atirador. Apesar do empenho de cinco viaturas e o apoio de cães farejadores, até a publicação desta matéria o suspeito não havia sido localizado.

Bruna Chagas

EM TEMPO