Policial mata assaltante dentro de ônibus durante viagem na AM-010

Um policial civil, que não teve o nome e a idade revelados, matou um dos suspeitos de assaltar um ônibus intermunicipal durante uma viagem em direção ao município de Itacoatiara (distante a 176 km de Manaus). O caso aconteceu, nesta terça-feira (4), durante o percurso na rodovia AM-010.

De acordo com o titular do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, o fato aconteceu perto do km 12, quando três pessoas entraram no ônibus.

“Entre as pessoas, duas delas eram os assaltantes. Eles esperaram um pouco, depois renderam os passageiros e pegaram todos os pertences. Quando eles iam deixar o ônibus, eles voltaram ainda pra ver se tinham pegado tudo. Nessa hora foi que o policial atirou contra um deles e o outro comparsa acabou fugindo”, disse.

Ainda conforme a autoridade policial, o caso foi registrado na Delegacia Interativa de Rio Preto da Eva (distante a 57 km de Manaus).

“Já estão sendo realizados os procedimentos necessários. As vítimas estão sendo ouvidas, o Instituto Médico legal (IML) foi acionado. O delegado de lá vai continuar as investigações”, informou Mariolino.

O corpo foi removido e a polícia vai investigar o caso para tentar prender o segundo suspeito. Alguns objetos foram recuperados.

Manoela Moura

EM TEMPO