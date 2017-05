Policial fica ferido após capotar carro em Parintins

Um acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (14), por volta das 3h, deixou um policial militar ferido. O fato aconteceu na Cidade Garantido, em Parintins (município distante 368 km de Manaus).

O motorista do veículo, soldado PM Ribson Maciel, lotado no Batalhão Tupinambarana da região, retornava para casa, no bairro Dejard Vieira, Zona Oeste de Parintins, quando perdeu o controle da direção do veículo ao tentar desviar de duas motocicletas, que estavam estacionadas na estrada Odovaldo Novo.

Com a ação, o carro capotou na via, colidiu com a parede de um estabelecimento comercial. Após o acidente, testemunhas afirmaram que um objeto, possivelmente uma arma, foi retirado de dentro do veículo e levado, por uma pessoa ainda não identificada. No entanto, a família do PM informou que o objeto na verdade era um aparelho celular, que não conseguiram levar do local.

À reportagem, o sargento PM Robson Maciel, pai do militar acidentado destacou que “o celular foi recuperado e não houve essa história de roubo de arma”.

Apesar das declarações de familiares, um morador da região encontrou, instantes após o acidente, uma pistola jogada numa área de igapó, situada às margens do local da ocorrência.

Procurado pela reportagem, o coronel Valadares Júnior, comandante da PM em Parintins, disse que falará sobre o caso nesta segunda-feira (15). O militar foi socorrido e encaminhado para o Hospital Padre Colombo e o estado de saúde é estável.

Tadeu de Souza

EM TEMPO