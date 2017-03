Policial evita roubo em ônibus e é baleado na Zona Norte

Dois adolescentes, com idades de 15 e 16 anos, foram apreendidos, na noite desta quinta-feira (2), por volta das 19h, após balearem um policial militar durante uma tentativa de assalto a um coletivo. O caso ocorreu no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O PM foi alvejado com um tiro na perna após um dos menores de idade deixar a arma cair no chão.

Segundo os PMs da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois adolescentes foram interceptados no momento em que tentavam roubar os passageiros e o dinheiro do coletivo. Na ocasião, um dos PMs solicitou que a dupla colocasse as mãos para o alto, entretanto, um deles deixou a arma cair no chão.

“O adolescente de 15 anos estava com a arma, de fabricação caseira e calibre 28. Quando ele percebeu a ação dos policiais, jogou a arma no chão em direção a um dos PMs. Infelizmente, a arma disparou e acabou acertando o colega”, informou um dos policiais da 13ª Cicom.

O policial, identificado como cabo Coelho, foi socorrido por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste. Segundo informações de colegas de trabalho, o estado de saúde do policial é estável.

Após os procedimentos na sede do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade de Deus, os adolescentes serão encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, onde serão submetidos à medidas socioeducativas.

Isac Sharlon

EM TEMPO