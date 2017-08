Policial diz que recebeu mensagem com ameaça um dia antes de delegado ser morto

O policial reformado e amigo do delegado Oscar Cardoso, Djain Lima de Souza, foi a sexta testemunha a depor na tarde desta sexta-feira (25), durante o julgamento do caso, que acontece no Fórum Henoch Reis. Ao júri, o policial, que foi motorista da vítima, afirmou que, um dia antes do crime, recebeu uma mensagem avisando que alguém iria morrer. No entanto, o policial alegou não ter avisado ninguém sobre as ameaças.

A testemunha disse ainda, durante depoimento, que ficou sabendo na secretaria de segurança que “João Branco”, o João Pinto Carioca, líder da facção criminosa Família do Norte (FDN), acreditava que o delegado teria sequestrado e estuprado a esposa dele.

“Não sei quem falou isso para ele (João Branco), só sei que ele acreditava nisso e matou o delegado, mas sei que o Oscar não participou de nenhum estupro ou extorsão”, disse.

Sobre as ameaças, Djain relatou que recebeu uma mensagem dizendo que alguém iria morrer e que eles corriam perigo. “Depois que o delegado morreu, a polícia foi até a minha casa e me levaram, pois eu corria perigo”, informou.

Ao ser questionado se ele sabia que as cápsulas usadas no crime pertenciam à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o policial negou.

Julgamento

O delegado Mário José Silva Júnior, segundo delegado que coordenou as investigações do assassinato, também é ouvido no plenário. Ele explicou que usou um aplicativo para fazer as escutas telefônicas dos réus – que apontaram onde eles estavam no momento do assassinato. O júri deve durar até às 21h.

