Policial denuncia comandante por estupro e violência dentro de quartel da PM

O major Marivaldo de Souza França é o principal alvo de uma acusação, que começou a repercutir nesta terça-feira (25), a partir da divulgação de um Boletim de Ocorrência, feito na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde uma policial militar denuncia que foi agredida e violentada sexualmente dentro da sala do oficial no 1° Batalhão da Polícia Militar (Força Tática), situado na avenida Tefé, bairro Praça 14 de Janeiro.

De acordo com o depoimento da vítima, que é subordinada ao major, ela e o ex-comandante da Força Tática tiveram um relacionamento afetivo durante oito meses, mas o relacionamento amoroso teria terminado em outubro de 2016. No dia do crime, que teria ocorrido no último dia 28 de março, Marivaldo chamou a vítima até a sua sala, com justificativa de que ela precisava trazer para ele um documento do quartel. O major trancou a porta e disse que ele ainda gostava da vítima.

Ainda conforme o B.O, na sala, França disse que sabia que a vítima iria deixar o esposo para ficar com ele. Ela teria negado a afirmação e ele empurrou a policial na parede e tirou a sua roupa. No depoimento, a PM disse que começou a chorar, mas Marivaldo disse que era para a ela ficar quieta. Ele teria ameaçado a transferir ela e o marido, que também é policial e faz parte do grupamento comandado pelo major, para outras bases da corporação distantes de Manaus. O major teria dito ainda que ninguém acreditaria nela se caso fosse denunciado.

No documento feito pela Delegacia, o próximo procedimento é expedir o exame de conjunção carnal e coito anal, que devem confirmar se houve o estupro. O que chama a atenção é o fato da policial ter feito o registro do suposto crime 20 dias após o fato.

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da PM, que informou que atualmente Marivaldo é subcomandante do Comando de Policiamento de Área (CPA Norte). Além disso, eles ficaram de emitir uma nota oficial sobre o caso assim que apurassem a situação com a Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD).

Já a assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que iria apurar o caso com a delegada da DECCM, mas os detalhes só podem ser fornecidos nesta quarta-feira (25). Segundo o órgão, a autoridade policial não foi encontrada para esclarecer a denúncia.

A reportagem também entrou em contato com o major França, que não quis atender as ligações. Todas as chamadas foram rejeitadas.

Manoela Moura

EM TEMPO