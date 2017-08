Policial Civil é baleado durante assalto em drogaria no Lírio do Vale

Uma força-tarefa foi montada para prender os responsáveis – Márcio Melo

Um investigador da Polícia Civil do Amazonas foi baleado com um tiro no ombro, no início da noite desta quinta-feira (31), por volta das 18h30, durante um assalto a uma drogaria, localizada na avenida Coronel Teixeira, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com um policial militar da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que está localizada a poucos metros do local do crime, a vítima estava realizando compras quando a ação dos assaltantes deve início.

Leia também: Comerciante é morto e policial baleado em assalto a mercadinho, na Zona Norte

“Na verdade, nossa equipe está agora dentro da drogaria, que está fechada, conversando com os funcionários e testemunhas, solicitando imagens das câmeras de segurança para tentar localizar os infratores. Tudo indica que ele flagrou a ação e tentou intervir. Houve troca de tiros e ele foi baleado com um tiro no ombro”, informou o PM.

A movimentação de viaturas policiais é intensa nas avenidas Pedro Teixeira, Coronel Teixeira e São Jorge, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro dos assaltantes.

O investigador baleado foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Não há informações sobre os procedimentos médicos que ele está sendo submetido.

