Policial à paisana troca tiros com bandidos e cobrador é baleado durante tentativa de assalto na Zona Norte

O cobrador de ônibus da empresa Açaí Transportes, Francisco Soares, 62, foi atingido com um tiro na perna direita na noite desta terça-feira (11), durante uma tentativa de assalto a um ônibus da linha 358. O crime ocorreu na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades do Hospital Delphina Aziz, Zona Norte.



De acordo com a direção da empresa, dois homens, ainda não identificados, entraram no coletivo na avenida Torquato Tapajós e nas proximidades do hospital anunciaram o assalto. Neste momento, um policial à paisana que estava dentro do coletivo percebeu a ação e trocou tiros com os criminosos, sendo que um deles foi atingido, porém a dupla conseguiu fugir. Nada foi roubado do coletivo, nem dos passageiros.

O cobrador, que também foi atingido, foi encaminhado ao Delphina Aziz e em seguida transferido para o hospital Rio Negro, no Centro, que é a unidade de saúde conveniada da empresa. O quadro de saúde dele é estável e o mesmo não corre risco de morte.

O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para onde as imagens das câmeras de segurança do veículo serão encaminhadas, na tentativa de identificar os criminosos.

Paralisação

Após a tentativa de assalto, colaboradores das linhas que fazem o itinerário até o conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, paralisaram as atividades a mando do Sindicato dos Trabalhadores. Ônibus de outras empresas foram deslocados ao local para suprir a demanda. Nesta quarta as linhas voltaram a operar normalmente.

Com informações da assessoria