Policiais surpreendem bandidos que assaltavam lanchonete no Alfredo Nascimento

Três homens, nomes e idades não revelados, foram presos na madrugada desta segunda-feira (28), na avenida Marcos Cavalcante, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus, durante assalto a uma lanchonete. O fato aconteceu quando equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) patrulhava a área e identificou atividade suspeita.

Segundo os policiais militares, por volta de 00h10, a viatura passava em frente a lanchonete Dom Bosco, quando observou que o portão se encontrava abaixado, as luzes de fora apagadas e com a televisão do lado de fora ligada.

A equipe desconfiou e quando foi verificar a situação, constatou que havia três indivíduos roubando o estabelecimento. Os policiais esperaram fora do estabelecimento e surpreenderam os indivíduos assim que saíram. Durante a revista dos suspeitos foram encontrados uma arma de fogo calibre 38, marca Rossi, com numeração suprimida; quatro munições intactas; R$ 332 em espécie e quatro aparelhos celulares.

Os infratores foram conduzidos, primeiramente, a uma unidade hospitalar e, em seguida, foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para medidas cabíveis.

Portal EM TEMPO