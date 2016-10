Policiais morrem durante troca de tiros com traficantes no rio Solimões

Dois policiais, sendo um civil e o outro militar, morreram durante uma troca de tiros com traficantes no rio Solimões, nas proximidades da Ilha da Paciência, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O fato ocorreu na noite dessa terça-feira (25).

O policial civil Genelson Carlos Duarte Mota, 46, era lotado no 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba e Rubenício da Silva Alexandre, 53, era sargento da reserva da Polícia Militar do município.

De acordo com informações da Polícia Civil, o investigador Genelson Mota teria recebido uma denúncia informando que um carregamento de drogas seria desembarcado no porto de Iranduba na tarde de ontem. Devido a isso, ele juntamente com o PM e um caseiro, identificado como Raimundo Nonato de Souza,51, foram para o rio Solimões observar a movimentação dos possíveis suspeitos.

Ainda conforme a PC, quando os policiais estavam nas proximidades da Ilha da Paciência avistaram, com o auxílio de um binóculo, que dois homens se aproximavam em uma canoa.

Ao chegarem perto da dupla deram voz de prisão, mas segundo o caseiro Raimundo Nonato, que pilotava a lancha, Genelson teria atendido a uma ligação telefônica e nesse momento os suspeitos reagiram e efetuaram os disparos na direção dos policiais.

Houve troca de tiros, e os policiais foram atingidos com tiros no peito, braço e mão. Rubenício foi baleado ainda no rosto. Conforme informações do caseiro, Genelson ainda conseguiu balear os dois suspeitos, mas eles conseguiram fugir por uma área de mata.

Conforme a polícia, os suspeitos são possivelmente colombianos e podem estar mortos no meio da mata. Na lancha, onde os criminosos estavam, foram encontrados 140 quilos de skunk e uma submetralhadora. Raimundo Nonato disse que só sobreviveu ao ataque porque se jogou no rio.

Na manhã desta quarta-feira (27), uma equipe do Departamento de Combate ao Crime Organizado (DERCO), Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), além dos servidores da delegacia de Iranduba e da Polícia Militar estão realizando buscas pelos suspeitos. Um helicóptero também está dando apoio nos trabalhos.

