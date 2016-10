Policiais militares unem forças em ação social e doam brinquedos para crianças em Manaus

Uma ação em conjunto das unidades da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam), Companhia de Policiamento Especializado (CPE), Força Tática, 1º Batalhão de Polícia de Choque, 11ª, 20ª e 21ª Companhias Interativas Comunitária (Cicom’s) doou brinquedos para crianças dos bairros Jorge Teixeira e João Paulo, na Zona Leste de Manaus, e alunos do Colégio da Polícia Militar, em Petrópolis, nesta quarta-feira (12).

“É uma ação que fazemos todos os anos. Arrecadamos os brinquedos, entre os policiais efetivos do segundo batalhão, e entregamos às crianças. É gratificante ver os sorrisos nos rostinhos desses anjos”, disse o aspirante Oliveira.

Os policiais militares puderam levar um momento de descontração para as crianças, que além das brincadeiras e guloseimas, puderam aprender como é o trabalho policial.

“Essa é uma excelente oportunidade para aproximar as crianças dos policiais. Mostrando a imagem boa da polícia. O lado bom do PM e, principalmente, do trabalho que a gente desempenha todos os dias nas ruas contra a criminalidade”, relatou Oliveira.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO