Policiais militares são baleados em Manaus

Dois policiais militares foram baleados por suspeitos nas últimas horas em Manaus. O cabo C. Arruda da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o aspirante Eduardo Ventura da 30ª Cicom foram internados em unidades de saúde da capital e não correm risco de morte.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), tenente-coronel Franclides Ribeiro, o cabo foi baleado ao tentar impedir um assalto em um estabelecimento comercial, localizado na rua Rio Caboris, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da cidade.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que o caso aconteceu na noite desta segunda-feira (26), por volta das 18h30. Arruda encontra-se internado no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Doutor João Lúcio, onde passou por procedimentos cirúrgicos, mas não tem risco de morte.

O policial está sendo acompanhado por profissionais de saúde da Diretoria de Promoção Social da Corporação. Ainda segundo a PM, o cabo não estava de serviço quando aconteceu o caso. Ele estava fazendo compras com a esposa, quando notou o assalto ao estabelecimento e tentou evitar a fuga do suspeito. Eles trocaram tiros, mas o homem conseguiu fugir em um veículo, supostamente do modelo Montana, de placas não identificadas. O suspeito é procurado pela polícia.

Outro Caso

Já na madrugada desta terça-feira (27), por volta das 4h30, o aspirante Eduardo Ventura, que estava de serviço na 30ª Cicom, foi apurar uma denúncia anônima, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de que um suspeito envolvido em um homicídio e tráfico de drogas estava escondido em um esconderijo, localizado nas proximidades de um bar, na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Ao chegar ao local, assim que desceu da viatura, o PM foi recebido a tiros. Mesmo fazendo o uso do colete a prova de balas, ele foi baleado na região do peito.

Segundo Franclides, ele foi atingido numa área que não é protegida pelo colete. O aspirante à oficial chegou a trocar tiros com o suspeito.

Ventura foi levado para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Ele passa bem e não corre risco de morte. Segundo a equipe médica, nenhum órgão vital foi atingido pela bala.

O atirador fugiu e policiais da Força Tática e de Cicoms da área fazem buscas para prendê-lo.

